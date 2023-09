Sumamente lamentabel, kondenabel i hasta ínfantil: Esaki tabata nos promé pensamentu despues ku nos a lesa e komunikado di prensa di Movementu 21 (M21) kaminda diputado Thielman ta wòrdu ataká – no riba su maneho, sino personalmente – i hasta ta sugerí ku e lo mester renunsiá.

Den e kaso aki ta hopi importante pa hasi algun pregunta krítiko. Na promé lugá, mester puntra si ta na su lugá pa atendé personalmente ku diputado Thielman pa ku e negoshi ‘Hype Event Planner’ ku ta riba nòmber di su kasá. Ademas, mester puntra si e negoshi mester di un pèrmit di konstrukshon si òf nò. E permit pa konstrukshon a keda pidí pero esaki a keda rechasá. E rechaso ta basá riba sierto interpretashon di lei i regla ku un tènt no por keda pará un kaminda pa mas largu ku un periodo. Si e periodo indiká pasa mester bolbe pidi un pèrmit. Pa evitá ku kada bes mester renobá e pèrmit a pidi un pèrmit di konstrukshon. Pero, basá riba ku loke tin einan ta keda kategorisá komo un tènt, e pèrmit di konstrukshon a keda nengá i ku rasón. E pèrmit di evenementu por sierto ta keda bálido i ta kubri tur e aktividatnan. Esey ta nifiká ku no por papia di ningun ílegalidat den henter e asuntu aki.

Artíkulo 41b di e lei di Munisipio (Gemeentewet) i artíkulo 48 di WolBES ta establesé ku un diputado di un munisipio i un diputado na Boneiru no por desempeñá kualke funshon sekundario ku por pèrhudiká kumplimentu adekuá di e funshon di diputado. Artíkulo 48 insiso 2 ta preskribí ku un diputado mester mèldu su intenshon pa un funshon sekundario na Konseho Insular. Te asina leu no tin indikashon ku diputado Thielman tin un funshon sekundario ku ta indeseabel. Si esaki ta e kaso anto Konseho Insular tin tur derecho pa atendé ku diputado Thielman riba esaki.

Artíkulo 49 di WolBES sinembargo ta preskribí ku un diputado mester deklará por eskrito na e representante di Reino, eksáktamente tur interes komersial i bienes ku e i su kasá tin òf ta atministrá. Segun artíkulo 51 di WolBES e representante di Reino tin e deber di tene tur kos sekreto i solamente por duna informashon òf deklarashon na e instansianan ku ta enkargá ku investigashon penal. No ta pòrnada ku e deklarashon menshoná ta bai pa e representante di Reino i mester keda sekreto, pues esaki ta netamente pa protehá un diputado kontra atakenan baho i sushi manera ta e kaso awor.

Un diputado ta pèrmití tin un ínteres komersial i ta nòrmal ku e interesnan ta keda poné na un distansia, di forma ku e maneho di e negoshi òf e interes no ta den man di e diputado. Ku un ínteres komersial òf un negoshi, ta bini aserka asuntunan di pidimentu di pèrmiso i obligashonnan di pagonan di impuesto ètséterá. Ta hopi ínfantíl pa kulpa e diputado den e kuadro aki di un komportashon no étiko i ku ela ehersé influensia.

Manera e kódigo di kondukta ta preskribí, diputado Thielman tabata dispuesto pa kontestá e preguntanan den Konseho Insular tokante e interes komersial al kaso, kaminda atrobe mester enfatisá ku e no ta involukrá den e operashon diario di e negoshi. Pues debidamente ela demonstrá di ta habrí i transparente, lokual ta pèrmití Konseho Insular di tin un bista óptimal i por husga e aktuashon di e diputado i e rasonamentu tras di esaki.

E lider polítiko di M21 ku ta sra. Coffy tur dia tin su boka yen ku nos mes hendenan mester haña oportunidat pa okupá puestonan haltu den nos komunidat. Durante e selebrashon di Dia di Boneiru ela ekspresá masha bunita palabra ku mester krea un ambiente kaminda diferente kultura por floresé i mester tin rèspèt pa otro. Probablemente e tabata tin e komunikado venenoso ya prepará kaba pa publiká esaki, pues tur su bunita palabranan tabata un farse. Segun dikshonario esun ku ta finhi otro di loke e realmente ta, ta keda kategorisá komo un hipókrita.

Nos no por spera otro di un buladó di kurá, ku e ta blas e asuntu for di tur proporshon. Ta hasi manera e diputado a áktua na un manera no íntegro, tur esten ku a keda komprobá ku e diputado no a ni tuma ningun akshon ni tabata tin influensha den e asuntu aki. Lamentablemente e ínteres general di e pueblo di Boneiru sí ta keda afektá profundamente, pasobra kandidatonan potensial pa bira diputado òf miembro di konseho insular lo bai pensa dos tres biaha pa skohe pa esaki. Mirando ku un sèt di aventurero polítiko ta daña nan nòmber i di nan famia i ta purba di destabilisá e komunidat Boneriano. Hopi tristu.

Direktiva di Movementu di Pueblo Boneriano – MPB

Uiterst betreurens- en afkeurenswaardig tot zelfs kinderachtig aan toe, zijn de eerste gedachten die bij ons zijn opgekomen zijn na het lezen van het persbericht van Movementu 21 (M21) waarbij gedeputeerde Hennyson Thielman persoonlijk en niet op zijn beleid wordt aangevallen, waarbij gemeend wordt dat hij de eer aan zichzelf moet houden en op dient te stappen.

In het geval van gedeputeerde Thielman moet de vraag gesteld worden of hij persoonlijk moet worden aangesproken dat de zaak van zijn vrouw met de naam ‘Hype Event Planner’ al dan niet een vergunning nodig heeft, in dit geval een bouwvergunning voor een tent. Bedoelde vergunning is aangevraagd maar geweigerd. Deze weigering is gebaseerd op een zodanige interpretatie van de wet- en regelgeving dat een tent niet langer dan een bepaalde periode mag blijven staan. Wordt deze periode overschreden dan dient wederom een vergunning aangevraagd te worden. Om te voorkomen dat telkenmale een vergunning moet worden aangevraagd is er bouwvergunning aangevraagd maar uitgaande van wat er nu staat is deze geweigerd en terecht. De evenementenvergunning houdt echter onverminderd stand en dekt de gehele lading waardoor er geen sprake is van enige illegaliteit ter zake.

Artikel 41b van de gemeentewet en artikel 48 van de Wet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba (WolBES) schrijft voor dat wethouders en eilandgedeputeerden geen nevenfuncties kunnen vervullen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn functie als eilandgedeputeerde. Artikel 48 lid 2 schrijft tevens voor dat een eilandgedeputeerde zijn voornemens tot aanvaarding van een nevenfunctie aan de eilandsraad dient te melden. Tot zover is niet gebleken dat gedeputeerde Thielman een nevenfunctie uitoefent dat ongewenst is. Is dit wel het geval dan is het terecht dat hij hierop door de eilandsraad kan worden aangesproken.

Artikel 49 schrijft echter voor dat een eilandgedeputeerde een schriftelijk verklaring aan de Rijksvertegenwoordiger moet afleggen waarbij een nauwkeurige omschrijving van de zakelijke belangen die hij en zijn echtgenoot hebben of beheren. Ingevolge artikel 51 van de WolBES heeft de Rijksvertegenwoordiger de verplichting tot geheimhouding en kunnen alleen informatie verstrekken en verklaringen doen aan instanties die belast zijn met de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Een eilandgedeputeerde kan dus een zakelijk belang hebben en de wetgevende macht heeft hierover zeer goed nagedacht door de omschrijving hiervan aan de Rijksvertegenwoordiger te laten melden en niet aan de eilandsraad. Dit zeker met het oog de bescherming van de gedeputeerden tegen lage en laffe politieke aanvallen zoals nu het geval. Met een zakelijk belang of belangen komen ook bepaalde vergunningaanvragen en betalingsverplichtingen bij kijken en voor ons is het uiterst kinderachtig om een gedeputeerde hierop aan te spreken en hem zelfs van integer handelen of beïnvloeding te betichten.

Zoals de gedragscode voorschrijft heeft gedeputeerde Thielman bereidheid getoond vragen in de eilandsraad te beantwoorden aangaande zijn zakelijke belang waarbij gezegd dient te worden dat hij niet betrokken is bij de bedrijfsvoering. Daarbij heeft hij dus openheid en transparantie getoond waardoor de eilandsraad een optimaal en volledig inzicht heeft in het handelen van de eilandgedeputeerde en de beweegredenen hierachter.

De politieke leider van M21 in deze mevrouw Coffie heeft de mond vol van dat wij onze eigen eilandskinderen in staat moeten stellen om hoge functies te bekleden. Tijdens de viering van de dag van Bonaire (6 september) had zij mooie woorden zoals dat samen een sfeer gecreëerd moet worden waarbinnen de verschillende culturen op een positieve wijze kunnen gedijen en respect voor elkander wordt gecreëerd. Frappant is dat zij waarschijnlijk haar giftige persbericht reeds klaar had liggen om na de viering deze openbaar te maken waardoor al haar mooie woorden tijdens de viering in één klap teniet werden gemaakt. Volgens het woordenboek wordt iemand die zich anders voordoet dan hij of zij is als schijnheilig, hypocriet of huichelachtig genoemd.

Om de zaak op te blazen en te doen voorkomen dat de gedeputeerde niet integer heeft gehandeld, waarbij vaststaat dat in deze zaak de gedeputeerde niet eens tot enige handelen is overgegaan mag van een zetelrover verwacht worden. Het algemeen belang wordt echter ernstig aangetast omdat potentiële kandidaten voor het college en eilandsraad niet voor deze functie zullen kiezen omdat de kans groot is dat hun naam en die van hun familie door het slijk wordt gehaald door politieke avonturiers die de samenleving proberen te ontwrichten. Diep triest.

Bestuur van Movementu di Pueblo Boneriano – MPB

