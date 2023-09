Na: Kolegio Ehekutivo di Entidat Públiko Boneiru

Atn. sr. Gezaghèber, sr. R. Oleana

Kralendijk

Bonaire

Apresiabel Kolegio,

Relashoná ku e kaso di pèrmit di konstrukshon di e empresa

Hype Events Planner, suskrito komo miembro di Konseho Insular

ta hasi e siguiente petishon.

Den un karta fechá 5 di sèptèmber 2023 gezaghèber a informá

Konseho Insular ku e kompania Hype Events Planner no ta

disponé di un pèrmit di konstrukshon, pero si un pèrmit di

evenemento.

Pa kita tur konfushon, suskrito ke disponé di henter e dosié tokante e kaso spesífiko di e pèrmit di konstrukshon i e proseso ku

esaki a kana. Mi petishon pues ta enserá tur dokumentashon relashoná ku e petishon, esta for di e promé petishon te ku na e

karta di rechaso di e petishon kumpliendo e trayekto kompleto.

Pues mi ta spera di risibí tur korespondensia, inkluso e konsehonan (negativo) interno ku a kondusí na e rechaso di e petishon.

Tambe mi ta deseá di risibí e siguiente dokumentunan:

a. E pèrmit di evenemento ku a tuma lugá aparentemente

den un konstrukshon sin pèrmit.

b. E último “mandateringsbesluit” i e “mandateringsmatrix” na

T&H i na R&O.

c. Tur BC-besluiten relashoná ku e dosié di Hype Events

Planner.

E echo ku awor a sali na kla ku e kompania no tabatin pèrmit pa

konstruí un “party tent” na e sitio konserní i ku e diputado en

kestion tabata na altura di esaki òf por lo ménos por a pone su

mes na altura di esaki (e mes ta responsabel pa tantu R&O komo

T&H), ta hasi e kaso aki sumamente serio. Komo miembro di Kolegio Ehekutivo e diputado mester tabata na altura di tur e konsehonan negativo rondó di e petishon.

Por lo mui ménos e por a (laga) informá su mes for di momento

ku e kaso aki a drenta den publisidat.

Ademas ku e konosementu aki e diputado en kestion a aktua

iresponsabel sabiendo ku ta kastigabel pa konstruí sin e pèrmitnan nesesario.

Tambe polítikamente ta un piká mortal pa un diputado den un

reunion plenario públikamente engañá, a lo ménos malinformá

intenshonalmente henter Konseho Insular i kuné henter

komunidat boneriano.

Finalmente mi tin entendí ku e evenementonan ta sigui tuma

lugá den e konstrukshon ilegal. Pues ta perseverá den ilegalidat

sin aktua.

Pues mi ta en espera pa mas pronto posibel i “en todo caso” mas

tardá djamars 12-09-2023 12.00or di merdia, mi risibí tur e

dokumentashonnan pidí mirando e seriedat di e tema aki.

Atentamente,

Désirée Coffie

Miembro di Konseho Insula

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket