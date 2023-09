OM eist 30 maanden cel voor man die huis in brand steekt

Het begint allemaal op 29 april van dit jaar rond een uur of zeven in de avond als de verdachte brand sticht in zijn woning aan het 2 e Eeldepad in Den Haag. “Het is aan de oplettende buren en de brandweer te danken dat het vuur niet is overgeslagen naar de omliggende woningen en geen slachtoffers heeft gemaakt”, aldus de officier. “De verdachte slaat vervolgens op de vlucht en pleegt een reeks aan geweldsmisdrijven, waarmee hij maar liefst zes slachtoffers maakt.”

Brandblusser

Zo probeert hij bij een stoplicht een automobilist met kracht uit zijn auto te trekken. Als de automobilist uit de auto stapt en achter de verdachte aanrent, krijgt hij een klap in het gezicht. Even verderop probeert de verdachte een scooter te stelen. Als hij wordt betrapt en de slachtoffers achter hem aangaan, deelt de verdachte opnieuw een klap uit. Even later slaan mensen alarm als de verdachte een brandblusser pakt en ermee gaat spuiten.

“De slachtoffers bij wie het poeder uit een brandblusser in het gezicht werd gespoten, kregen het zeer benauwd en dachten dat zij zouden stikken”, aldus de officier.

De verdachte wordt na een achtervolging door de politie opgepakt.

Psychose

Volgens het Openbaar Ministerie was de verdachte tijdens zijn daad onder invloed. Zo had hij die dag, naast medicatie, ook XTC geslikt en Pyrovalerone gerookt. Bij het innemen van grote hoeveelheden in combinatie met medicatie, kunnen er bijwerkingen optreden zoals, hallucinaties, achterdocht, angst en psychoses.

“Ten tijde van het tenlastegelegde was bij verdachte sprake van een psychose, die het handelen en denken van verdachte volledig bepaalde. Er was bij betrokkene een uitgebreide waan, waarin hij onderdeel dacht te zijn van een systeem waarin hij allerlei signalen van buitenaf interpreteerde als opdrachten of feedback”, aldus de deskundigen. Volgens hen is de verdachte dan ook sterk verminderend ontoerekeningsvatbaar.

Impact

De officier benadrukte tijdens de zitting dat de verdachte met deze reeks aan geweldsmisdrijven een ernstig inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit en eigendomsrechten van de slachtoffers. “De slachtoffers waren bang en vertellen dat het leek of ze bij het zien van de verdachte de dood in de ogen keken”, aldus de officier.

Het OM eist een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan de helft, dus 15 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar met bijzondere voorwaarden. De officier eist dat verdachte aansluitend aan zijn detentie voor de duur van maximaal een jaar klinisch wordt opgenomen en ambulante behandeling krijgt.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.