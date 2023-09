Gecombineerd Inspectie en UO G&GZ Onderzoek Arka de Roque

WILLEMSTAD — In het kader van de routinematige onderzoeken naar bejaardentehuizen, is door Inspectie Volksgezondheid samen met UO Geneeskundige en Gezondheidszaken een routine inspectiebezoek gebracht aan het bejaardentehuis Fundashon Arka de Roque.

Tijdens het bezoek is gebleken dat de inhoudelijke medische zorg aan de bewoners geen abnormale bijzonderheden vertoonde, alhoewel de ruimte en organisatie verbetering behoeven. Het personeelsbestand was voldoende, echter het personeelsrooster was onevenwichtig.

De mate waarin er activiteiten en bezigheden aan bewoners werd aangeboden was voldoende. De voeding van de bewoners vond plaats zonder een vaste diëtiste. Ook de vastlegging daarvan was onvoldoende.

Bij de hygiënische inspectie bleek de keuken op verschillende plaatsen stoffig, met ontbreken van muggengaas. Tevens bleek de schoonmaak van sommige kamers onvoldoende te zijn, terwijl er geen aparte scheiding in toiletten voor mannen en vrouwen werd aangetroffen.

De instelling werd op de hoogte gebracht van alle actiepunten waaraan er per direct en op korte termijn gewerkt dient te worden, waaronder het aanbrengen van evenwicht in het personeelsrooster, het in hygiënisch in orde brengen van de keuken, en een aantal slaapkamers. Er dient tevens zo snel mogelijk een scheiding van de toiletten voor mannen en voor vrouwen.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket