Diktadura heredá

Kòrsou. Apesar ku nos Areglo di Estado (AdE) ta duna un base legal fuerte pa demokrasia, ya pa 13 aña kaba un di e partidonan ku di un of otro manera a i ta forma parti di nos sistema representativo, sistematikamente ta mina demokrasia. Demokrasia por funshoná únikamente pa grasia di un minoria. Praktikanan di ekskluí minoria i supuesto kontrinkante polítiko, gobernashon intransparente i intimidashon di krítikonan, ta pruebanan palpabel di e polítika diktatorial ku MFK ta praktiká.

Nos AdE ta masha klá riba e fundeshi di demokrasia. Parlamentarionan ta hura e.o. pa yuda mantené AdE (art. 38 AdE). Parlamento ta representá henter pueblo i nò un parti so (art. 39 AdE). Ministernan mester responsabilisá nan mes na parlamento (art. 28.3 AdE). Nò ora nan ke, pero ora parlamento yama nan pa hasi esaki. Parlamento por pèrdè konfiansa den un minister. Segun AdE, e minister mester tuma retiro ora no tin konfiansa mas den dje (art. 29 AdE).

E práktikanan diktatorial a keda demostrá for di momentu di formashon di e promé gobièrnu di pais Kòrsou. Te awe, nò menos ku skrutinio di 5 kandidato-minister na 2010 ta na duda. Tambe, ta prohibí pa lubidá kon tabata trata inkansabel pa destabilisá organónan importante di pais.

Ora ku porfin kana di pais a yena i e gobièrnu di MFK no por a konta mas ku konfiansa di un mayoria den parlamento, Kòrsou a keda konfrontá ku okupashon di Fòrti algun dia sin ke traha lugá pa e gobièrnu interino tuma asiento. Fresku den nos memoria ta e asesinato kruel di un polítiko miembro di parlamento, despues ku esaki tabata denunsiá práktikanan ku no por a mira lus di dia.

Fresku den nos memoria ta kondena di un parlamentario di MFK na 2016 pa motibu di violashon di e karakter sekreto di reunion di komishon di parlamento. Tambe no por lubidá intentonan violento pa para elekshon na 2017, na momentu ku Gabinete Pisas 1 a mira espasio pa drenta gobernashon sin duna pueblo oportunidat pa skohe su representantenen den elekshon liber i sekreto.

E diktadura heredá di MFK no a kambia. Den e mas ku 2 añanan tras di lomba, esun na kabes di gobièrnu ta nenga di informá pueblo riba asuntunan di interes general. Pió ainda, bisando ku ta den sekreto su gobièrnu ta goberná, kual ta hasi kòntrol demokrátiko imposibel.

Un minister di Finansas ku na komienso di e periodo di gobernashon ta deklará di ta gusta bòmboshi i ta skohe pa komuniká via su página personal riba media sosial, asina impedí un gran parti di komunidat tuma nota di maneho di gobièrnu. Miembronan di prensa ku ta krítiko ta blanku di eksklushon, atake personal i violashon flagrante di nan derechi riba privasidat. Meskos ta konta pa sindikalistanan saliendo na interes di nan miembronan. Manera no ta basta, e mesun minister di MFK ta komprometé miones di debe di impuesto, dor di uzo indiskriminá eksonerá grandinan tras di e debenan mionario di impuesto.

Mientras ta pusha parlamentario Amerigo Thode pa purba hasi pueblo muda ku e kansion PARMANPIN, presidente di parlamento no ta yama reunionan pa ministernan responsabilisá nan mes òf ora nan haña ta bon pèrmití ministernan di MFK rèk kakiña i keda sin kontestá. Temanan ku tin konsekuensha grandi pa pueblo, manera ENNIA, refineria, debe nashonal, CMC, etc. ta keda atendé pafó di bista di parlamento. Organisashonnan di interes komersial, bankario, industrial i sosial no ta keda konsultá ora ta trata interes di esnan ku nan ta representá. Ta for di desishonnan di Korte di Hustisia i Tweede Kamer di Hulanda pueblo ta tuma nota di algu di e direkshon desastroso ku gabinete MFK ke hiba nos pais.

Mientras tantu ta tene show, parti sèn pa finnan populista i elektoral, tira santu den wowo di pueblo ku restitushon di impuesto, lei riba glas skur i farándula. Ta esaki futuro generashonnan ke heredá?

