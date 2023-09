OM eist 18 maanden celstraf voor veelpleger van corona-gerelateerde fraude

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag in de rechtbank Rotterdam 18 maanden celstraf voor een 28-jarige verdachte uit Amsterdam. De man zou dertien aanvragen ‘Tegemoetkoming Ondernemers getroffen sectoren Covid-19’ (TOGS) en drie aanvragen ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten’ (TVL) valselijk hebben opgemaakt. Daarmee zou hij de overheid voor bijna twee ton hebben benadeeld. Ook wordt de man verdacht van het opzettelijk doen van een valse aangifte bij de politie en het verduisteren van vier verschillende goederen, voornamelijk DJ-apparatuur. Naast de geëiste onvoorwaardelijke gevangenisstraf, liggen er vier vorderingen van verschillende benadeelde partijen voor een totaalbedrag van ruim 32.000 euro.

Opsporingsonderzoek

Het onderzoek is gestart na een aangifte van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hieruit bleek dat de verdachte via zijn Digi-account meerdere aanvragen voor corona-steunmaatregelen heeft ingediend voor zijn eigen bedrijf, maar ook namens twaalf andere bedrijven. De FIOD is hierop een opsporingsonderzoek gestart. Het bedrijf van de verdachte bleek sinds 2016 geen of amper omzet te draaien, waardoor het niet in aanmerking kwam voor een tegemoetkoming van omzetverlies, zoals beoogd in de corona-steunmaatregelen. De andere twaalf aanvragen werden gedaan met verschillende bankrekeningen die niet op naam van de organisaties in kwestie stonden, maar op naam van de verdachte. Ook zeggen deze bedrijven de verdachte geen toestemming te hebben gegeven om namens hun bedrijf een aanvraag in te dienen. Tegelijkertijd onderzocht de politie Amsterdam verschillende aangiftes tegen de verdachte. De verdachte zou dure apparatuur, waaronder een draaitafel en een cinema camera, gehuurd en vervolgens verduisterd hebben voor een bedrag van 60.000 euro.

Strafeis

“Verdachte heeft in korte tijd onterechte aanvragen voor landelijke subsidieregelingen ingediend die door de Nederlandse overheid in het leven waren geroepen om bedrijven te ondersteunen ten tijde van de coronacrisis. Hierbij is ten onrechte gemeenschapsgeld uitgekeerd waar verdachte geen recht op had. Hij heeft misbruik gemaakt van de financiële hulp die bedoeld was voor getroffen ondernemers die het echt nodig hadden”, aldus de officier van justitie. Het OM eist – vooral omdat het niet de eerste keer is dat verdachte fraudeerde – een onvoorwaardelijke celstraf van achttien maanden. Ook is het OM van mening dat verdachte een totaalbedrag van 32.000 euro aan de gedupeerden terug moet betalen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

