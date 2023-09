PAHO a organisá tres dia di training relashoná ku uzo di supstansha i problema ku uzo di supstansha

Willemstad – Pan American Health Organization (PAHO) resientemente a organisá un training na Hotel Renaissance pa e islanan di Reino Hulandes. Esaki ta un projekto di PAHO den koperashon ku Hulanda i tin komo titulo “Improving the quality of healthcare services for people with substance use problems”. Durante e training profeshonalnan ku ta traha ku hendenan ku tin un òf otro problema di adikshon a atkerí mas konosementu i desaroyá abilidat pa uza metodonan ku ta alsa kalidat di e kuido. Enfoke tabata riba fortifiká konosementu di e dunado di kuido, promové akseso i mehorá kalidat. Kòrsou a keda representá pa entre otro FMA, Brasami, PSI, Klinika Capriles/PAAZ, SDKK, GMN.

No tin Salubridat sin Salubridat Mental. Esey ta un slogan hopi konosí ku Minister di GMN señor Silvania a enfatisá den su diskurso ku a keda presentá pa Direktor di Maneho di GMN señora Jeanine Constansia- Kook MSc. Durante pandemia di Covid nos a eksperensia e balor berdadero di e slogan aki. E tabata un periodo desafiante den hopi aspekto i a duna nos lèsnan útil di e forsa di nos sistema di kuido di salú. Pero tambe el a pone na kla algun debilidat ku nos mester atendé debidamente kuné. E problema ta e asesibilidat di e servisionan di kuido di salú.

Tur esaki ta pasando den un tempu den historia kaminda e preshon mas grandi ta wòrdu poné riba nos kapasidat mental i nos habilidadnan pa enfrentá e situashon. Kon bo ta enfrentá e menasa kontinuo di morto inmediato, kousá pa un vírus deskonosí i sumamente peligroso? Pero tambe a detektá un tendensia preokupante, un oumento den uzo di substansianan komo un mekanismo pa enfrentá e strès enorme kousá pa e pandemia di Covid i su konsekuensianan. Esaki añadí na e strès di bida di tur dia.

Ta p’esei e training aki tabata asina importante. Durante e 3 dianan a enfoká riba kon pa logra kalidat haltu di servisio di salú mental ku ta asesibel i sinkronisá pa satisfasé nesesidatnan di nos poblashon. Minister Presidènt señor Gilmar Pisas tabata presente riba e último dia di training i a elaborá riba e hecho ku gobièrnu tin salú mental komo prioridat. Finalmente Minister Presidènt a gradisí PAHO pa organisá e training i a ekspresá su deseo pa sigi ku tipo di trainingnan aki.

