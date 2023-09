KOMUNIKADO DI PRENSA 441/2023

19 sèptèmber 2023

Polis a kuminsá aktua kontra shofùrnan ku ta basha shushi na Landfill ilegal

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Ta asina leu ku polis a kuminsá aktua di forma severo kontra di shofùrnan ku ta basha

shushí den mondi i na sítionan prohibí riba nos isla.

Aparte ku esaki ta malu pa nos medio ambiente, e ta sòru tambe pa un bista sumamente

mahos pa esnan ku ke disfrutá di nos naturalesa.

Awe djamars 19 di sèptèmber 2023 den oranan di mainta, un unidat di Rio Canario, a base

di informashon ku el a risibí, a bai den e área di Fortuna Ariba na unda tin un lugá di

depositá shushi ilegal.

Einan el a bin topa ku un dòmtrùk ku a kaba di basha shushi na e sítio.

Mesora e unidat aki a drenta den akshon i a guia e vehíkulo pa warda di polis na Rio

Canario, na unda a duna e shofùr un prosès verbal pa tantu e bashamentu di shushi den un

área prohibí komo pa e echo ku e dokumentunan di e vehíkulo aki no tabata na òrdu.

Despues polis a kita e trùk aki for di e doño i ward’é na un sítio pendiente di bai hasi e

inspekshonnan tékniko riba dje.

Polis ke hasi un apelashon na tur siudadano pa denunsiá e aktonan iresponsabel aki di

bentamentu di shushi den mondi i na otro sítionan no indiká.

Yama e number 917 mesora i nos lo atendé ku e persona ku ta hasi su mes kulpabel na

esaki.

Un yamada serio ta bai na tur esnan ku ta deshasí di shushi di un forma kontra di lei, pa

stòp ku esaki, ya ku aparte di risibí un prosès verbal, bo vehíkulo lo wòrdu kitá i wardá,

pendiente di inspekshon riba dje i drechamentu di dokumentunan di e trùk ku

eventualmente no ta na òrdu.

