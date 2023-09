Tot 6 jaar cel geëist voor datingfraude en afpersing voor 1,7 miljoen euro

Het Openbaar Ministerie eist straffen tot zes jaar cel tegen vijf leden van één Utrechtse familie. De mannen en vrouwen worden ervan verdacht een kwetsbaar slachtoffer door middel van datingfraude en afpersing ruim 1,7 miljoen euro afhandig te hebben gemaakt. “Het slachtoffer zat helemaal vast in de fuik waarin hij door verdachten was gelokt.”

De verdachten hebben volgens het OM allemaal een rol gespeeld bij het oplichten en afpersen van het slachtoffer. Omdat deze rollen niet allemaal gelijk waren lopen de strafeisen uiteen. Tegen één van de hoofdverdachten, een 46-jarige vrouw, eist het OM zes jaar gevangenisstraf. Tegen drie medeverdachten worden straffen geëist van twee jaar cel en achttien maanden cel. Tegen de vijfde verdachte, die destijds minderjarig was, is veertien maanden jeugddetentie geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Datingsite

Het slachtoffer komt voor het eerst met de familie in aanraking als hij in juli 2019 op een datingsite contact krijgt met een mooie jonge vrouw, Kristina. In de visie van het OM is dit het begin van een stuitende zaak, waarbij de verdachten een eenzame autistische man volstrekt kaal plukken.

De man wordt verliefd gemaakt en hem wordt wijsgemaakt dat hij met Kristina zal trouwen. Maar al snel wordt hem op alle mogelijke manieren geld ontfutseld. Het begint met kleine bedragen voor leningen, maar al snel lopen de bedragen op en moet het slachtoffer betalen voor o.a. de bruiloft, een huis en moet het slachtoffer zijn geliefde vrijkopen van een pooier.

Volgens het OM zijn dit echter allemaal verzinsels van de verdachten om het slachtoffer op te lichten. “Het slachtoffer werd door de verdachten bespeeld als een viool en ging mee in wat zij eisten”, legt de officier van justitie uit. “Dit deed hij uit angst om wat hij dacht dat zijn grote liefde was, niet te hoeven verliezen.”

Geweld en intimidatie

Toen het slachtoffer uiteindelijk niet meer wilde meewerken gebruikten de verdachten steeds meer geweld en intimidatie. Hierdoor ging het volgens het OM in oktober 2019 over van oplichting naar afpersing. “Er sprake was van geweld, dreiging met geweld, intimidatie, getalsmatige overmacht en een mate van berekenendheid die een buitencategorie vormt”, vertelt de officier van justitie. Het slachtoffer werd onder andere bij zijn keel gegrepen, geslagen, gekrabd en bedreigd met een hakbijl.

Het gedrag van de verdachten gaat zo ver dat het slachtoffer uiteindelijk bij hen in huis woont. “Hij mocht de deur niet meer uit, werd uitgescholden en behandeld als een kind”, aldus de officier van justitie. “Hij zat helemaal vast in de fuik waarin hij door de verdachten was gelokt en vreesde voor zijn leven.”

Uiteindelijk krijgt de familie het voor elkaar om de verdachte van bijna al zijn bezittingen te ontdoen. Het slachtoffer moet een auto leasen voor één van verdachten, betaalt een trip naar Disneyland Parijs voor de hele familie en verkoopt zelfs onder druk zijn twee huizen. In totaal betaalt het slachtoffer 1,7 miljoen euro, waarvan het grootste gedeelte wordt omgezet in goudstaven. “Nadat al zijn vastgoed was verkocht en zijn rekeningen waren geplunderd, was hij niet meer interessant en is hij zonder pinpas en rijbewijs berooid en getraumatiseerd achtergelaten in Spanje, midden in de corona lockdown.”

Psychische schade

Het Openbaar Ministerie neemt het de verdachten in deze zaak zeer kwalijk dat zij het kwetsbare slachtoffer niet alleen enorme financiële schade hebben toegebracht, maar ook psychische. Zo blijkt uit onderzoek door deskundigen dat het slachtoffer een post-traumatische stress stoornis heeft opgelopen. “Hij was voor verdachten geen mens, maar een object met een prettige hoeveelheid vermogen die zo snel mogelijk kaal geplukt diende te worden”, vertelt de officier van justitie. “Werkelijk alles werd ingezet om hun parasitaire levensstijl gefinancierd te krijgen.”

De lange periode, van bijna een jaar, waarin de verdachten het slachtoffer hebben bespeeld wordt als strafverzwarend meegewogen. Net als het feit dat er bewust voor een kwetsbaar slachtoffer is gekozen. Ook de proceshouding van de verdachten, die zwijgen of zelfs ontkennen iets verkeerd te hebben gedaan, speelt mee bij het bepalen van de strafeis. Voor enkele verdachten geldt daarnaast dat zij al eerder zijn veroordeeld voor datingfraude.