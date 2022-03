Notisia di polis di djarason 9 di mart te ku djarason 16 di mart 2022/Politieberichten van woensdag 9 maart tot en met vrijdag 11 maart 2022

Notisia di polis di djarason 9 di mart te ku djarason 16 di mart 2022

A konfiská skuter

Den oranan di anochi riba djaweps 10 di mart a para shofùr di un skuter riba Kaya Korona pa kòntròl dor ku e no tabatin un hèlm bisti. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku e no tabatin reibeweis ni un prueba bálido di seguro. A dun’e shofùr un prosèsferbal pa esaki i a konfiská e skuter.

Kòntròl di tráfiko

Riba djaweps 10 di mart a tene kòntròl di tráfiko na diferente sitio kaminda a duna vários prosèsferbal pa manehá si faha di seguridat bisti.

Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta un faha ku ta protehá okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no ta dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta baha ku 30 pa 40%. Tambe patras den outo bo tin 20% ménos chèns di keda herida seriamente ora bo tin bo faha bistí.

Si bo no tene bo mes na e reglanan, bo por haña un but. E suma pa kore sin faha di seguridat bistí ta $110.

Bringamentu

Alrededor di 12.45 or di mardugá riba djaweps 10 di mart, sentral di polis a risibí notifikashon ku tabatin un kaso di bringamentu tumando lugá na un lokalidat nokturno situá na Kaya C.E.B. Hellmund. Na yegada patruya a topa ku dos hòmber di kua un di nan tabata herida na su kara. Nan a deklará ku tres otro hòmber a atakanan. Ambulans a transportá e hòmber herida pa hospital pa tratamentu médiko. Despues di investigashon a detené un mucha hòmber di inisial C.C.C.D. di 15 aña di edat i un hòmber di inisial J.M.S.W. di 18 aña di edat den oranan lat di atardi riba djaweps 10 di mart, en konekshon ku maltrato ku arma.

Detenshon pa menasa ku un arma

Riba djasabra 12 di mart a detené un hòmber di inisial F.C.F. di 45 aña di edat en konekshon ku menasa ku un arma. E sospechoso a menasa un otro hòmber ku un kuchú.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djadumingu 13 di mart a detené un hòmber di inisial S.J.G. di 49 aña di edat riba Kaya Nikiboko Sùit. E sospechoso tabata kore zeilu riba kaminda i par’e pa un kòntròl. Komo ku a sospecha e sospechoso di ta manehando bou di influensia di alkohòl a bai kuné warda pa hasi un análisis di rosea. A konsekuensia di e resultado di e análisis di rosea a kita reibeweis di e sospechoso i dun’e un prosèsferbal pa manehá bou di influensia.

Kòntròl di velosidat

E dianan tras di lomba a tene kòntròl di velosidat na vários sitio. Durante di esaki a duna un total di 13 prosèsferbal pa manehá ku velosidat haltu. A midi velosidat di e vehíkulonan ku ‘lasergun’ spesial.

Kiebro den negoshi

Entre djaluna 14 i djamars 15 di mart, deskonosínan a kibra drenta un negoshi situá na Kaminda Jato Bako. E sospechosonan a drenta e edifisio dor di un bentana. Na a bai ku entre otro sèn kèsh i kashi di grabashon di e kámaranan. Ta investigando e kaso.

Detenshon durante di kòntròl di tráfiko

Riba djamars 15 di mart a tene un kòntròl di tráfiko den kuadro di kòntròl riba velosidat na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Durante esaki a detené un hòmber di inisial U.P.S. di 26 aña en konekshon ku intento di asesinato i pa no duna oido na òrdu di polis. E sospechoso, ku tabata manehando un bròmer, a neglishá òrdu di polis na momentu kua señal’é pa para. Hasiendo esaki el a kasi kore dal den un agente polisial i a sigui kore bai. A konfiská e bròmer pa investigashon.

Atrako na akomodashon turístiko

Riba djárason 16 di mart, alrededor di 3.20 or di mardugá, sentral di polis a risibí notifikashon ku un atrako a kaba di tuma lugá na un akomodashon turístiko situá na Kaya Linda. Dos hòmber ku kara tapa a sorpresa e persona di seguridat di e akomodashon i a mare pa despues kibra drenta den un ofisina. E persona di seguridat a logra los su mes i a hui bai na un kas kaminda a yama polis. Na promé instante e sospechosonan a bai ku entre otro sèn kèsh. Ta investigando e kaso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 9 maart tot en met woensdag 16 maart 2022

Scooter in beslag genomen

In de avonduren op donderdag 10 maart werd de bestuurder van een scooter op de Kaya Korona gestopt ter controle omdat hij geen helm droeg. Bij nadere controle bleek dat hij ook geen rijbewijs en ook geen geldige verzekering had. De bestuurder kreeg hiervoor een proces-verbaal en de scooter werd in beslag genomen.

Verkeerscontroles

Op donderdag 10 maart werden op verschillende locatie verkeerscontroles gehouden waarbij er processen verbaal werden uitgeschreven voor met name het rijden zonder auto gordel.

Doe een gordel om, voor je eigen veiligheid. Een autogordel is een riem die een inzittende van een auto beschermt bij een ongeluk. Door de autogordel blijft de inzittende op zijn stoel, komt niet met zijn schedel tegen het voorruit en wordt niet door de auto geslingerd. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval verminderd met 30 tot 40%. Ook achterin de auto heb je met gordels om 20% minder kans om ernstig gewond te raken.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen.

Het bedrag voor het rijden zonder je veiligheidsgordel om is $110.

Vechtpartij

Omstreeks 00.45 uur op donderdag 10 maart kreeg de politiecentrale melding dat er een vechtpartij gaande was bij een uitgaansgelegenheid aan de Kaya C.E.B. Hellmund. Bij aankomst werden twee mannen aangetroffen waarvan één aan zijn gezicht verwond was. Zij verklaarden dat drie andere mannen hen hebben aangevallen. De gewonde man werd met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Na onderzoek werden in de late middaguren op donderdag 10 maart de 15 jarige jongen met initialen C.C.C.D. en de 18-jarige man met initialen J.M.S.W. aangehouden wegens mishandeling met een wapen.

Aanhouding voor bedreiging met een wapen

Op zaterdag 12 maart werd een 45-jarige man met initialen F.C.F. aangehouden wegens bedreiging met een wapen. De verdachte had een andere man met een mes bedreigd.

Aanhouding voor het rijden onder invloed

Op zondag 13 maart werd een 49-jarige man met initialen S.J.G. aangehouden op de Kaya Nikiboko Zuid. De verdachte reed slingerend op de weg en werd voor een controle gestopt. Doordat hij verdacht werd van het rijden onder invloed werd hij naar het bureau gebracht voor een ademanalyse. Als gevolg van het resultaat van de ademanalyse werd de rijbewijs van de verdachte ingetrokken en kreeg hij een proces-verbaal voor het rijden onder invloed.

Snelheidscontrole

Afgelopen dagen werden op verschillende locaties snelheidscontroles gehouden. Hierbij werden in totaal 13 processen verbaal uitgeschreven voor het rijden met een te hoge snelheid. De snelheid van de voertuigen wordt gemeten met een speciale ‘lasergun’.

Inbraak in bedrijf

Tussen maandag 14 en dinsdag 15 maart, hebben onbekenden in een bedrijf aan de Kaminda Jato Bako ingebroken. De verdachten hebben zich toegang tot het pand verschaft door een raam. Er zijn onder andere contant geld en een opname kast van de camera’s meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding bij verkeerscontrole

Op dinsdag 15 maart werd een verkeerscontrole gehouden op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot in het kader van een snelheidscontrole. Hierbij werd een 26-jarige man met initialen U.P.S. aangehouden voor poging tot doodslag en voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie. De verdachte, die op een motor reed, had de vorderingen van de politie genegeerd toen hij bij een verkeerscontrole gesignaleerd kreeg dat hij moest stoppen. Hierbij reed hij bijna een agent aan en reed door. De motor werd in beslag genomen voor verder onderzoek.

Verder kregen drie bestuurders een proces-verbaal voor het rijden met een te hoge snelheid.

Beroving toeristische accommodatie

Op woensdag 16 maart kreeg de politiecentrale omstreeks 03:20 uur melding dat er een beroving had plaatsgevonden bij een toeristische accommodatie aan de Kaya Linda. Twee gemaskerde mannen verrasten de beveiliger van de accommodatie, bonden hem vast en zijn een kantoorruimte binnengebroken. Het lukte de beveiliger los te komen en te vluchten naar een woning waar de politie werd gebeld. De verdachten hebben in eerste instantie onder andere een hoeveelheid contant geld meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

