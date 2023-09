BOG voert diverse dakrenovaties uit 

Kralendijk – Het sportcomplex Jorge Nicolaas aan de Kaya Amsterdam wordt momenteel in opdracht van Bonaire Overheidsgebouwen (BOG) onder handen genomen. Zo wordt er onder meer een nieuw dak geplaatst. Dit in verband met diverse lekkages aan het huidige dak. Ook komen er energiezuinige LED-lampen, die voldoen aan de internationale regels voor licht bij sportwedstrijden.

De verwachting is dat deze werkzaamheden een week in beslag nemen. Gedurende deze periode is de sporthal niet toegankelijk voor het publiek. De gebruikers zijn hierover ook al apart geïnformeerd. BOG voert de onderhoudswerkzaamheden uit in nauwe afstemming met beheerder Indebon en aannemers RMD Advies & Ontwikkeling en Bonaire Installatietechniek. Partijen willen samen toewerken naar het professionaliseren van het sportcomplex. Periodiek onderhoud is hierbij essentieel.

Onderhoud kantoor BHM/BOG/TCB

Ook aan het gezamenlijke kantoor van BHM, BOG en TCB aan de Kaya Grandi zijn onderhoudswerkzaamheden begonnen. Net als bij de sporthal Jorge Nicolaas wordt ook hier het dak gerenoveerd. Ten tijde van deze werkzaamheden is het begin van de Kaya Grandi afgesloten. De verwachting is dat dit gedeelte van de straat vanaf 24 september weer toegankelijk is voor het verkeer.

