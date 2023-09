OM eist 6 jaar vanwege kinder- en dierenporno

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van 6 jaar geëist tegen een 47-jarige man uit Zaandam vanwege deelname aan een criminele organisatie en het een gewoonte maken van bezit en verspreiding van massale hoeveelheden kinder- en dierenporno. Belangrijk bewijs kon de politie verzamelen door de computer van de verdachte te hacken en zo mee te kijken bij zijn gangen over het darkweb.

Het onderzoek door het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de Landelijke Eenheid (TBKK-LE) begon in 2021 met informatie van de FBI. In een onderzoek naar een ‘hidden service’ op het darkweb, een online kinderporno forum, had de Amerikaanse opsporingsdienst het Nederlandse IP-adres van een van de gebruikers achterhaald.

Bij de doorzoeking van zijn woning werden gegevensdragers in beslag genomen met meer dan 100.000 kinderpornografische foto’s en video’s en ruim 1000 afbeeldingen met dierenporno. Op meer dan 15.000 webcamvideo’s met kinderporno werden in sommige gevallen door meisjes huilend opdrachten uitgevoerd.

Zeer gewelddadig

Het viel ervaren rechercheurs op dat het materiaal zeer gewelddadig was. Ook was het aantal jonge tot zeer jonge meisjes hoog. Onder de 12 jaar, maar ook veelal onder de 1 jaar. Het onderzoek maakte duidelijk dat de man een belangrijke rol als staflid had binnen de criminele organisatie die de darkwebsite beheerde. Hij deed er alles aan om anoniem zijn gang te gaan en bewaarde het materiaal in versleutelde containers op een virtuele machine binnen zijn computer.

De ernst van de feiten behoeft nauwelijks toelichting, hield de officier van justitie van het Landelijk Parket de rechtbank voor. “Kinderen zijn weerloos en kwetsbaar. Zij verdienen onze bescherming. Kinderen die voor het maken van de afbeeldingen misbruikt zijn, dragen de sporen daarvan de rest van hun leven met zich mee. Niet voor niets zijn er hoge straffen op deze feiten gesteld.”

Zwijgen

Kinderporno draagt bij aan een subcultuur, aldus de officier van justitie, waarin het normaal wordt gevonden kinderen als lustobject, als seksueel wezen, te zien en te benaderen. “In de chatomgevingen wordt namelijk ook veel informatie uitgewisseld hoe het vertrouwen van kinderen gewonnen kan worden en hoe je ze stap voor stap kunt gaan misbruiken, hoe dat misbruik fysiek zo min mogelijk opvalt en hoe je een kind kunt laten zwijgen.”

De rechtbank doet uitspraak op 4 oktober.

