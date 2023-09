A fleksibilisá importashon for di Venezuela

09/21/2023

Kolegio Ehekutivo a tuma un desishon pa en general pèrmití importashon di merkansia for di Venezuela sin limitashon.

Kolegio Ehekutivo a tuma un desishon pa en general pèrmití importashon di merkansia for di Venezuela sin limitashon. Diputado Jolinda Craane, enkargá ku asuntunan ekonómiko, ta hopi kontentu ku esaki. “E reapertura di frontera marítimo ku Venezuela ta un paso importante pa abitantenan i bida empresarial di Boneiru. E ekspanshon aktual di e variedat di produktonan ku nos por importá ta nifiká mas oferta ku preisnan mas abou, un sosten pa forsa di kompra di e konsumidó i mas oportunidat pa komersiantenan i importadónan lokal.”

Ta keda algun eksepshon aplikabel sí, pa evitá riesgo pa salubridat públiko i naturalesa.Te ainda no ta pèrmití pa importá bestia bibu, karni, loke sobra ora mata bestia i ku por kome, lechi, webu i otro produktonan di bestia, debí na e peliger pa grip di para i e efektonan riba nos salú. No por importá piská, otro bestia di laman (manera kref, karkó, koncha i kiwa), molusko (manera sekat) i otro invertebradonan tampoko, a ménos ku tin kestion di un empresa, kaminda e boto ta registrá na Boneiru i ku ta den poseshon di e pèrmitnan korekto. Ku esaki ta salbaguardiá e posishon di kompetensia pa piskadónan lokal. Relashoná ku temporada di parmentu di kref, bou di ningun kondishon no por trese kref fresku Boneiru entre 1 di mei i 31 di òktober.

Mata i flor bibu tampoko no ta pèrmití, pa motibu di riesgonan relashoná ku naturalesa i asuntunan veterinario. Esaki no ta konta pa speserei seku, zeta vegetal i suku. Te ainda un prohibishon di importashon pa hariña, simia i mata pa uso den empresa ta na vigor i tambe pa remedi, yerba seku i produktonan vegetal, por ehèmpel pa uso artesanal, pa motibu di presensia di brote di malesa di boka i pata na hopi empresa agríkola. Blachi di banana prosesá i empaketá pa ayaka sinembargo sí ta bon biní.

No ta pèrmití produkto di bestia, manera lana i kueru no prosesá. Meskos ta konta pa plèstik desechabel, oro, koper, nikel i sierto mata i bestia ku CITES ta protehá. Arma, munishon, remedi i droga tampoko no ta pèrmití konforme Lei di Opio di 1960 BES i kombustibel pa importashon òf benta.

Den kaso ku importá kuminda òf produktonan alimentisio, esakinan tin ku kumpli ku e eksigensianan di siguridat. Otro produktonan mester ta nobo i nunka usá i na momentu di importashon di vehíkulo i bienes registrá, manera por ehèmpel boto, mester proba ku esaki ta propiedat. No keda sin tuma kontakto ku Kuerpo di Duana Hulanda Karibense si bo tin pregunta òf duda. “Dentro di poko Kolegio Ehekutivo ta spera di por anunsiá institushon di un merkado di fruta i bèrdura pa asina duna oido na deseo di abitantenan di Boneiru”, diputado Craane a finalisá bisando.

Bo tin pregunta òf duda tokante e instrukshonnan pa importashon?

No keda sin tuma kontakto ku Kuerpo di Duana Hulanda Karibense via douane@belastingdienst-cn.nl.

Import uit Venezuela versoepeld

21 sep 2023

Het bestuurscollege heeft een besluit genomen om de import van goederen uit Venezuela over het algemeen zonder beperkingen toe te staan.

Het bestuurscollege heeft een besluit genomen om de import van goederen uit Venezuela over het algemeen zonder beperkingen toe te staan. Gedeputeerde Jolinda Craane, belast met economische aangelegenheden, is hier heel blij mee. “De heropening van de maritieme grenzen met Venezuela was een belangrijke stap voor de inwoners en het bedrijfsleven van Bonaire. Deze uitbreiding biedt meer aanbod tegen lagere prijzen, meer ondersteuning in de koopkracht van de consument en meer kansen voor lokale winkeliers en importeurs.”

Er blijven wel een aantal uitzonderingen van toepassing om volksgezondheid- en natuurrisico’s te voorkomen. Er mogen nog steeds geen levende dieren, vlees, eetbare slachtafval, melk, eieren en andere dierlijke producten worden ingevoerd door het gevaar voor vogelgriep en de effecten voor onze gezondheid. Vis, schaaldieren (zoals kreeft, karko, koncha, kiwa), weekdieren (zoals zeekat) en andere ongewervelde kunnen ook niet worden ingevoerd tenzij het door een op Bonaire gevestigd bedrijf plaatsvindt, de boot in Bonaire is geregistreerd en in het bezit van de juiste vergunningen. Hiermee wordt de concurrentiepositie voor de lokale vissers gewaarborgd. Vanwege het paarseizoen van kreeften mag tussen 1 mei en 31 oktober onder geen enkele voorwaarde verse kreeft naar Bonaire worden gebracht.

Ook levende planten en bloemen zijn niet toegestaan mede vanwege natuur en veterinaire risico’s. Dit geldt niet voor gedroogde kruiden, plantaardige oliën en suiker. Er geldt er nog steeds een importverbod voor meel, zaden, planten voor gebruik in bedrijven en voor medicijnen, hooi, stro en plantaardige goederen, bijvoorbeeld voor ambachtelijk gebruik, vanwege de aanwezigheid mond-en-klauwzeeruitbraken in vele boerderijen. Bewerkte en verpakte bananenbladeren voor ayacas zijn echter wel welkom.

Dierenproducten, zoals wol en onbewerkte huiden, zijn niet toegestaan. Net als wegwerpplastic, goud, koper, nikkel en sommige planten en dieren die beschermd zijn door CITES. Ook wapens, munitie, medicijnen en verdovende middelen volgens de Opiumwet van 1960 BES en brandstof voor import of verkoop zijn niet toegestaan.

Als voedsel of etenswaren worden ingevoerd, moet het voldoen aan de veiligheidseisen. Overige producten moeten nieuw en ongebruikt zijn en bij de import van voertuigen en registergoederen, zoals boten, dient het eigendom ervan te worden aangetoond. Aarzel niet om contact op te nemen met de Douane Caribisch Nederland voor vragen of twijfels. “Binnenkort hoopt het Bestuurscollege de instelling van een groente- en fruitmarkt aan te kondigen om hiermee aan de wens van de inwoners te voldoen,” aldus gedeputeerde Craane.

Heeft u vragen of twijfels over de importvoorschriften?

Aarzel niet om contact op te nemen met de Douane Caribisch Nederland via douane@belastingdienst-cn.nl.

