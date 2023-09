Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ku departamento di ‘Ketenbeslag’

Resientemente Kuerpo Polisial Hulanda Karibense tin un departamentu di ‘Ketenbeslag’ na Boneiru. Esaki ta e departamento ku ta atendé ku vehíkulo i biennan ku konfiská òf ku ta trese warda ‘in bewaring’.

Si a konfiská un vehíkulo òf bien e ta bai na e departamentu di ‘Ketenbeslag’. E trahadó enkargá ku e departamentu aki ta responsabel pa vigilansia di bo vehíkulo òf bien i pa eventualmente traha sita pa debolbé esakinan. E trahadó ta responsabel tambe pa, riba petishon di Ministerio Públiko, destruí vehíkulo òf bien.

Na momentu ku a konfiská òf a tuma bo vehíkulo òf bien bai warda kuné, ta nesesario pa bo duna polis bo number di telefòn i adrès di meil. Esaki pa asina por tuma kontakto ku bo pa atendé mas aleu. Por pensa aki riba pidi pa dokumentunan manera un reibeweis, papelnan di seguro, komprobante di kompra, etc.

Bo ke drenta den kontakto ku e departamentu di ‘Ketenbeslag’?

Pa mas informashon òf pa traha un sita por tuma kontakto ku e departamento di ‘Ketenbeslag’, di djaluna te ku djaweps entre 8 or di mainta i 5 or di atardi, via number di telefòn +599 715 8087 òf via meil ketenbeslag@politiecn.com.

Korps Politie Caribisch Nederland met afdeling Ketenbeslag

Sinds kort heeft het Korps Politie Caribisch Nederland een afdeling Ketenbeslag op Bonaire. Dit is de afdeling die de afhandeling doet van in beslag en in bewaring genomen voertuigen of goederen.

Als er een voertuig of goed in beslag of in bewaring is genomen, komt deze bij de afdeling Ketenbeslag terecht. De ketenbeslagmedewerker is verantwoordelijk voor bewaking van jouw voertuig of goed en om eventueel afspraken te maken voor de teruggave hiervan. Ook is de ketenbeslagmedewerker verantwoordelijk om, op verzoek van het Openbare Ministerie, voertuigen of goederen te vernietigen.

Wanneer jouw voertuig of goed in beslag of bewaring wordt genomen, is het noodzakelijk om een telefoonnummer en email adres aan de politie te geven. Dit zodat contact met je opgenomen kan worden de verdere afhandeling. Denk hier aan het opvragen van documenten zoals een rijbewijs, verzekeringspapieren, aankoopbewijs ect.

Contact met de afdeling Ketenbeslag?

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kan van maandag tot en met donderdag, van 08:00 uur tot 17:00 uur, contact opgenomen worden met de afdeling Ketenbeslag via het telefoonnummer +599 715 8087 of via ketenbeslag@politiecn.com.

Dutch Caribbean Police Force with ‘Ketenbeslag’ department

The Dutch Caribbean Police Force recently established a ‘Ketenbeslag’ department on Bonaire. This is the department that handles vehicles or goods seized and taken into custody.

If a vehicle or property has been seized or taken into custody, it will end up at the ‘Ketenbeslag’ department. The ‘ketenbeslag’ employee is responsible for guarding your vehicle or property and making any arrangements for its return. The ‘ketenbeslag’ officer is also responsible for destroying vehicles or goods at the request of the Public Prosecution Office.

When your vehicle or property is seized or taken into custody, it is necessary to provide a telephone number and email address to the police. This so that you can be contacted for further processing. Consider requesting documents such as a driver’s license, insurance papers, proof of purchase, etc.

Contact the ‘Ketenbeslag’ department?

For more information or to make an appointment, you can contact the ‘Ketenbeslag’ department from Monday to Thursday, from 8AM to 5PM, on telephone number +599 715 8087 or via ketenbeslag@politiecn.com.

