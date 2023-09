Notisia di polis di djaluna 25 di sèptèmber te ku djárason 27 di sèptèmber 2023 / Politieberichten van maandag 25 september tot en met woensdag 27 september 2023

Notisia di polis di djaluna 25 di sèptèmber te ku djárason 27 di sèptèmber 2023

A konfiská outo

Den oranan di mainta riba djamars 26 di sèptèmber un patruya a spòt un outo sin plachi di number riba karetera públiko na altura di Kaya Domingo Bernabela. Pa e motibu aki a duna e shofùr òrdu pa para pa un kòntròl. E shofùr no por a mustra un reibeweis bálido ni seguro bálido. Despues di un investigashon mas aleu a resultá ku e shofùr a haña but tres biaha kaba den pasado pa manehá sin un reibeweis. Pa e motibu aki a konfiská e outo. Ademas el a haña un but pa manehá sin seguro i sin reibeweis.

Ladronisia

Riba djamars 26 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia for di un kas situá na Kaya Castor. Entre 10.15 or di anochi riba djaluna 25 di sèptèmber i 9.30 or di mainta riba djamars 26 di di sèptèmber, deskonosínan a bai ku sinku lus (LED) solar koló pretu di marka Aootek ku tabata pegá na kurá di e kas. Ta investigando e kaso.

‘Flare gun’ i droga konfiská

Riba djaluna 25 di sèptèmber, alrededor di 9.15 or di anochi, un patruya a spòt un outo ta kore zeilu riba Kaya Macario (Cai) Sint Jago. E patruya a bai su tras i a duna e shofùr òrdu pa para riba Kaya Nikiboko Nort. Na momentu ku e agentenan a aserk’é, a sinti un holó paresido na mariwana. E pasahero a deklará ku el a kaba huma mariwana. E agentenan a pasa over mesora pa un kòntròl den kuadro di Lei di Opio BES. Durante kòntròl den e vehíkulo a haña i konfiská un kantidat chikí di droga (hash) den un tas. Tambe a haña un ‘flare gun’ den e vehíkulo. A konfiská esakinan.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 25 september tot en met woensdag 27 september 2023

Auto in beslag genomen

In de ochtenduren op dinsdag 26 september werd een auto zonder kentekenplaat op de openbare weg gespot ter hoogte van Kaya Domingo Bernabela. Hierdoor werd de bestuurder gevorderd om te stoppen voor een controle. De bestuurder kon geen geldig rijbewijs en ook geen geldige verzekering tonen. Na nader onderzoek bleek dat de bestuurder in het verleden al drie keer bekeurd was voor het rijden zonder rijbewijs. Hierdoor werd de auto in beslag genomen. Bovendien werd hij voor het rijden zonder verzekering en zonder rijbewijs bekeurd.

Diefstal

Op dinsdag 26 september werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een woning aan de Kaya Castor. Tussen 22:15 uur op maandag 25 september en 09:30 uur op dinsdag 26 september, hebben onbekenden vijf zwarte zonneverlichting van het merk Aootek die bij de muur van het erf hingen, meegenomen. De zaak is in onderzoek.

‘Flare pistool’ en drugs in beslag genomen

Op maandag 25 september, rond 21:15 uur, werd een auto die slingerend over de weg reed door een patrouille gespot op de Kaya Macario (Cai) Sint Jago. De patrouille ging achter hem aan waarbij de bestuurder gevorderd werd om te stoppen op Kaya Nikiboko Noord. Op het moment dat de agenten de bestuurder benaderden, werd een op marihuana lijkende geur waargenomen. De bijrijder verklaarde dat hij net klaar was met roken van een joint. De agenten gingen direct over naar een controle in het kader van de Opiumwet BES. Tijdens het doorzoeken van de voertuig werd een kleine hoeveelheid op drugs lijkende kruiden (hasj) in een tas aangetroffen. Er werd ook een ‘flare pistool’ in het voertuig aangetroffen. Deze werden in beslag genomen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

