Eva Akerboom beëdigd als Kamerlid Partij voor de Dieren

27 september 2023

Eva Akerboom is op 27 september 2023 toegetreden tot de fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD). Tweede Kamer-ondervoorzitter Martin Bosma beëdigde haar als de opvolger van Leonie Vestering, die deze week afscheid nam.

Eerdere Kamerlidmaatschappen

Eva Akerboom was eerder Kamerlid voor de PvdD in 2018, 2022 en 2023. Zij verving destijds andere Kamerleden. Daarnaast was zij de afgelopen jaren communicatiemedewerker van het partijbureau en ondersteunde ze de PvdD-fractie in de gemeenteraad van Amsterdam.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket