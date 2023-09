Norbert Tadema kandidato riba lista di M21:

Entidat Públiko Boneiru mester mantené lei relashoná ku problema di kachó

Kralendijk, 28 di sèptèmber 2023 – Den reunion di Konseho Insular di 12 di sèptèmber 2023 frakshon di M21 a hasi pregunta na Kolegio Ehekutivo tokante e problemátika di kachó. Na luna di mart 2022 Entidat Públiko Boneiru a lanta un grupo di trabou ku a haña komo tarea pa identifiká e problemátika i atendé ku esaki. A base di e kontestanan ku e grupo di trabou akí a duna riba e preguntanan di frakshon di M21, lamentablemente nos tin ku konstatá ku den ningun forma nan no ta tuma e problema di kachó na serio. E ‘grupo di trabou di kachó’ manera nan ta yama nan mes, ta laga parse ku durante e un aña i mei despues ku nan a lanta, nan a hasi investigashon profundo. For di nan kontestanan ta resultá sinembargo ku nan no a hasi investigashon, pero ku nan ta referí na un investigashon ku Wolfs Compagnie a hasi na luna di yüli 2021. Ku otro palabra: un investigashon ku a tuma lugá algun aña pasá kaba, asta promé ku a lanta e ‘grupo di trabou di kachó’ i ku no ta basá eksplisitamente riba e situashon aktual na Boneiru. Tambe e ‘grupo di trabou di kachó’ ta keda ripití kada bes di nobo ku e problema ta kompleho i ku pa e motibu akí tin mester di tempu pa yega na un bon plan. Sinembargo e grupo di trabou no ta realisá su mes ku e problema di kachó a surgi debí na neglisensia pa loke ta trata mantenshon di lei i dunamentu di direkshon di parti di Entidat Públiko Boneiru. Konsekuensia di e neglisensia akí ta un kresementu eksplosivo di e kantidat di kachó ku e problemanan ku esaki ta trese kuné na Boneiru.

Sigui ehèmpel di Aruba

E preguntanan tokante e echo ku Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) no ta disponé di instrumento pa kapturá kachó ni konosementu adekuá relashoná ku komportashon di kachó, tambe nan a pone fásilmente un banda ku kontestanan ku no ta bisa nada. Riba e pregunta dikon na KPCN nan no ta kuminsá ku un departamento spesial, esta un asina yamá ‘polis di bestia’, nan no ta duna un kontesta konkreto. Aktualmente na Aruba nan ta hasiendo uso di un maneho bon kla pa atendé ku e problema di kachó. Un ‘Unidat di kachó K9’ huntu ku polis di bario den un forma hopi severo ta bai supervisá mantenshon di lei, kaminda kachó, meskos ku na Boneiru, no tin mag di ta visibelmente riba tereno públiko sin vigilansia. Algu mas ku dos luna pasá polis na Aruba a anunsiá ku nan ta bai mantené lei di kachó. Na Aruba tambe lamentablemente nan tabata neglishá mantenshon di lei, di manera ku meskos ku na Boneiru, molèster di kachó a bira muchu grandi i tabata nesesario pa tuma akshon. E ‘Unidat di kachó K9’ akí ta kontrolá maltrato i deskuido di kachó. Si konstatá esaki, nan ta duna but haltu i nan por konfiská e kachó. Den ningun artíkulo relashoná ku e problemátika di kachó na Aruba, nan no ta usa e palabra ‘KOMPLEHO’, loke e ‘grupo di trabou di kachó’ na Boneiru konstantemente sí ta hasi. E grupo di trabou ta usa esaki komo argumento pakiko durante un aña i mei nan no a hasi nada.

Tempu pa akshon

Mester ta bon kla ku Boneiru ta disponé di legislashon for di aña 1998 ku mester mantené. Awendia por apliká e legislashon akí inmediatamente i tin mag di duna but ora ku no kumpli ku esaki. Pa loke ta trata deskuido i maltrato di kachó (i di bestia en general) tambe tin legislashon klarito, esta artíkulo 477 di Kódigo Penal BES. Akí den tin pará ku por duna but pa deskuido i maltrato tambe i ku asta por imponé kastigu di prison. Pa e motibu akí nos konseho na Entidat Públiko Boneiru i e ‘grupo di trabou di kachó’ ta: wak nos isla ruman Aruba i kuminsá mas pronto posibel ku un bon kampaña riba eskala grandi via medionan sosial, radio, korant, televishon, poster etc., di manera ku tur doño di kachó ta na altura i ku despues di algun luna por aktua severamente ku but ora no kumpli ku lei. Durante e lunanan di e kampaña akí lo tin ku duna atvertensia sí den kaso di violashon di e lei i no aktua mesora fuertemente. Sòru pa doñonan di kachó tin sufisiente tempu pa nan mes tuma medida. Esaki teniendo kuenta ku ya pa 25 aña kaba a keda sin mantené e lei. M21 ta para pa un Boneiru ku kariño pa bestia i pa e motibu akí ta urgi pa awor sí tuma akshon porfin. Entretantu nos ta keda vigilá.

Norbert Tadema kandidaat op de M21-lijst:

Het OLB moet handhavend gaan optreden m.b.t. het hondenprobleem

Kralendijk, 28 september 2023 – In de Eilandsraadvergadering van 12 september 2023 heeft de M21-fractie vragen gesteld aan het Bestuurscollege over de hondenproblematiek. In maart 2022 heeft het openbaar lichaam Bonaire een werkgroep opgericht die de taak kreeg om de problematiek in kaart te brengen en aan te pakken. Uit de antwoorden die deze werkgroep heeft gegeven op de vragen van de M21-fractie, moeten wij helaas constateren dat het hondenprobleem totaal niet serieus genomen wordt. De ‘werkgroep honden’ zoals zij zichzelf noemt, doet voorkomen dat gedurende de 1,5 jaar dat zij bezig zijn grondig onderzoek is verricht. Uit hun antwoorden blijkt echter dat er geen onderzoek is gedaan, maar dat teruggegrepen wordt op een onderzoek dat door Wolfs Compagnie in juli 2021 is gedaan. Met andere woorden: een onderzoek dat enkele jaren geleden, nog vóór het oprichten van de werkgroep honden, al was gedaan en dat niet expliciet berust op de huidige situatie op Bonaire. De ‘werkgroep honden’ blijft ook steeds maar weer herhalen dat het probleem complex is en dat er daarom tijd nodig is om tot een goed plan te komen. De werkgroep realiseert zich echter niet dat het hondenprobleem is ontstaan door nalatigheid in handhaving en sturing door het openbaar lichaam Bonaire. Het gevolg van deze nalatigheid is een explosieve groei van het aantal honden met de daarbij gepaard gaande problemen op Bonaire.

Aruba als voorbeeld nemen

Ook de vragen over het niet hebben van vangmiddelen en adequate kennis met betrekking tot hondengedrag bij het KPCN werden gemakkelijk afgedaan met nietszeggende antwoorden. Op de vraag waarom er bij het KPCN niet gestart wordt met een speciale afdeling, een zogenaamde dierenpolitie, wordt geen concreet antwoord gegeven. Op Aruba hebben ze nu een duidelijk beleid ingezet om het hondenprobleem aan te pakken. Een ‘Hondeneenheid K9’ en wijkagenten gaan streng toezien op handhaving van de wetgeving waarbij de honden evenals op Bonaire niet zonder toezicht op openbaar terrein mogen zijn. Ruim twee maanden geleden heeft de politie op Aruba aangekondigd de hondenwet te zullen gaan handhaven. Ook op Aruba werd de handhaving helaas nagelaten, waardoor net als op Bonaire de hondenverlast te groot werd en ingrijpen noodzakelijk was. Deze ‘Hondeneenheid k9’ controleert ook op mishandeling en verwaarlozing van honden. Bij constatering hiervan worden hoge boetes opgelegd en de honden kunnen in beslag worden genomen. In geen enkel artikel met betrekking tot de hondenproblematiek op Aruba wordt het woord ‘COMPLEX’ genoemd, wat door de werkgroep honden op Bonaire wel constant wordt gedaan. De werkgroep gebruikt dit als argument om aan te geven waarom zij al 1,5 jaar niets hebben gedaan.

Tijd voor actie

Het moge duidelijk zijn dat Bonaire wetgeving uit 1998 kent, waarop gehandhaafd dient te worden. Vandaag de dag kan deze wetgeving onmiddellijk worden toegepast en er mag worden beboet bij het niet nakomen hiervan. Wat betreft verwaarlozing en mishandeling van honden (dieren in het algemeen) is er ook duidelijke wetgeving, namelijk art. 477 uit het Wetboek van Strafrecht BES. Daarin staat dat ook verwaarlozing en mishandeling kan worden beboet en dat er zelfs gevangenisstraf kan worden opgelegd. Ons advies aan het openbaar lichaam Bonaire en de werkgroep honden is dan ook: kijk naar ons zustereiland Aruba en begin zo snel mogelijk met een goede en groots opgezette campagne via sociale media, radio, kranten, televisie, posters enz., zodat elke hondeneigenaar op de hoogte is dat er over een aantal maanden hard opgetreden zal worden met boetes op het niet nakomen van de wetgeving. Gedurende de maanden van deze campagne zal men wel moeten waarschuwen bij overtreding en niet meteen grof gaan ingrijpen. Zorg ervoor dat de hondeneigenaren voldoende tijd hebben om zelf maatregelen te nemen. Er is immers al 25 jaar nagelaten de wet te handhaven. M21 is voor een diervriendelijk Bonaire en dringt er dan ook op aan nu eindelijk actie te ondernemen. Ondertussen blijven wij een oogje in het zeil houden.

