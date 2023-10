Òktober: un momento pa konmemorá pèrdida di embaraso!

Òktober ta un luna dediká pa konmemorá e doló di pèrdida di embaraso i di baby, un doló ku hopi famia á i tá eksperensia. Ta un tópiko sensitivo, ku frekuentemente ta keda skondí.

Pa di dos aña konsekutivo, Fundashon ‘ Our Angels Journey’ ta ekstendé un invitashon na tur kompania i organisashon. Uni ku nos, iluminando bo edifisio na e kolonan ros i blou, un símbolo di sosten pa nos Angelnan ku a bai muchu tempran. Nos ta ekspresá gratitut pa CPA, CUR, TUI, Vida Nova, SOAB i HBN Law pa nan partisipashon konfirmá na e kampaña.

E tema di pèrdida di embaraso ta un eksperensia profundo i doloroso, un tópiko ku sosiedat ta haña difísil pa diskutí di forma habri riba dje. Durante òktober, bo tin un oportunidat mas pa ofresé bo sosten públikamente na famia, amigunan, koleganan, konosínan i tur esnan afektá pa e pèrdida aki.

Nos ta pidi pa tur empresa i instituto ku kier forma parti di nos kampaña di konsientisashon pa iluminá boso edifisio ku e kolonan ros i blou, durante henter òktober, ku énfasis riba 15 di òktober. Stimulá i duna oportunidat na empleadonan pa bisti e kolonan blou i blou komo símbolo di solidaridat. I kompartí boso akshon di sosten riba boso medionan sosial. Por usa e #ourangelsjourney.

Pa mas informashon tokante e kampaña semper por tuma kontakto ku ‘Our Angels Journey’, na telefòn 514- 9422.

Ku e kampaña aki ‘Our Angels Journey’ kier mustra su sosten na tur mayor ku a pasa dor di e proseso di pèrdida di embaraso i lansa un lus riba e tema di pèrdida di embaraso.

Oktober: een moment om stil te staan bij zwangerschapsverlies!

Oktober is een maand die is gewijd aan het herdenken van onze engeltjes die te vroeg zijn heengegaan, een verdriet dat veel families hebben ervaren. Het is een gevoelig onderwerp dat vaak verborgen blijft.

Voor het tweede opeenvolgende jaar nodigt de ‘Our Angels Journey Foundation’ alle bedrijven en organisaties uit om deel te nemen. Doe met ons mee door uw gebouwen te verlichten met roze en blauwe kolommen, een symbool van steun voor onze engeltjes die te vroeg zijn gegaan. We uiten onze dankbaarheid aan CPA, CUR, TUI, Vida Nova, SOAB en HBN Law voor hun bevestigde deelname aan de campagne.

Het onderwerp zwangerschapsverlies is een diepgaande en pijnlijke ervaring, een onderwerp waar de samenleving vaak moeite mee heeft om openlijk over te praten. In oktober heeft u een extra kans om uw steun publiekelijk aan te bieden aan familie, vrienden, collega’s, bekenden en iedereen die is getroffen door dit verlies.

We vragen alle geïnteresseerde bedrijven en instellingen om deel te nemen aan onze bewustwordingscampagne. Verlicht uw gebouwen met roze en blauwe kolommen gedurende heel oktober, met speciale nadruk op 15 oktober. Moedig uw werknemers aan om roze en blauw te dragen als een symbool van solidariteit. En deel uw steunacties op uw sociale mediaplatforms. U kunt de hashtag #ourangelsjourney gebruiken om ons te laten weten dat u deelneemt.

Voor meer informatie over de campagne kunt u altijd contact opnemen met ‘Our Angels Journey’ op telefoonnummer 514-9422.

Met deze campagne wil ‘Our Angels Journey’ steun tonen aan iedereen die het proces van zwangerschapsverlies heeft doorgemaakt en het onderwerp te belichten.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket