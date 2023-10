Wardakosta tin un Direktor Suplente nobo

Wardakosta pa Reino Hulandes den Karibe for di 2 di òktober último tin un Direktor Suplente

nobo, señora Joëlle De Jong-Mercelina. E Direktor Suplente nobo ta bira responsabel pa

ehekushon di tareanan di Wardakosta i e ehekushon interno di maneho di Wardakosta, ku esaki

e tin pues e guia diario den e organisashon.

Señora de Jong-Mercelina ta apto pa e funshon akí, danki na su karera impreshonante entre

otro na Ministerio di Hustisia na Kòrsou na unda su último funshon tabata Sekretario General

Suplente. Su konosementu amplio di mantenshon di lei, aplikashon di lei internashonal, lei

marítimo i tambe su ‘background’ di relashonnan eksterior por keda fásilmente apliká na

Wardakosta. Banda di esaki e tabata miembro suplente di e Presidensia di e Komishon di

Wardakosta na nòmber di Kòrsou i e tin eksperiensha komo eks dosente di Derecho Públiko

Internashonal na Universidat di Antia Hulandes/Kòrsou. E ta tambe un eks miembro di VKC

‘Vrijwilligerskorps’ di Antia Hulandes. Joëlle lo ta e promé dama ku lo fungi den e funshon akí di

Direktor Suplente di Wardakosta (PDKW). Wardakosta ta ekstendé un kaluroso bon biní na

Joëlle De Jong-Mercelina na e organisashon i ta dese’é hopi éksito.

De Kustwacht heeft een nieuwe Plaatsvervangend Directeur Kustwacht

De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied heeft met mevrouw

Joëlle de Jong-Mercelina per 2 oktober jl. een nieuwe Plaatsvervangend Directeur (PDKW).

Mevrouw De Jong-Mercelina wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de kustwachttaken

en de interne bedrijfsvoering van de Kustwacht. Zij heeft daarmee de dagelijkse leiding over de

organisatie.

Zij is buitengewoon gekwalificeerd voor deze functie dankzij haar indrukwekkende loopbaan,

met name bij het Ministerie van Justitie van Curaçao. In haar laatste functie bij het Ministerie

was zij waarnemend Secretaris-Generaal. Haar uitgebreide kennis op het gebied van

rechtshandhaving, publiekrecht en zeerecht, alsmede haar achtergrond in internationale

betrekkingen zijn goed toepasbaar bij de Kustwacht. Daarnaast was zij namens Curaçao lange

tijd plaatsvervangend lid van het Presidium van de Kustwachtcommissie en heeft ze relevante

ervaring opgedaan als docent Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit van de

Nederlandse Antillen/Curaçao. Ze is ook een voormalig lid van het Vrijwilligerskorps van de

Nederlandse Antillen. Joëlle zal als eerste vrouw de functie van PDKW bij de Kustwacht in het

Caribisch gebied bekleden. De Kustwacht heet Joëlle de Jong-Mercelina van harte welkom en

wenst haar veel succes.

