Seksuele uitbuiting minderjarige meisjes: OM eist 30 maanden celstraf

Het OM Noord-Holland heeft 30 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 33-jarige Haarlemmer die wordt verdacht van mensenhandel. De man zou tussen 2020 en 2021 meerdere minderjarige meisjes tot prostitutie hebben gedwongen via een escortbureau dat hij runde. Een 25-jarige medeverdachte hoorde 720 dagen celstraf tegen zich eisen (waarvan 615 voorwaardelijk) en een werkstraf van 40 uur.

Aanleiding voor het onderzoek was een melding van een oplettende Amsterdamse bordeelhouder bij de politie in oktober 2020. Een meisje dat bij hem wilde komen werken, kwam met verontrustende verhalen over wat ze daarvoor had gedaan. Hier kwamen signalen van mensenhandel uit naar voren, die na extra onderzoek leidden tot de aanhouding van de twee verdachten in juli 2021.

Samen bleken de twee verdachten zeker drie meisjes van 17 jaar oud voor prostitutie te hebben geworven. De man en vrouw deden dit onder meer via Snapchat en andere sociale-media-kanalen, waar ze via advertenties nieuwe aanwas voor hun illegale escortservice hoopten te vinden. De verdachten werkten hierbij nauw samen, zo stelde de officier van justitie in de rechtszaal. Ze stuurden elkaar gemiddeld 412 berichten per dag en hadden het daarin vaak over prostitutiewerk, zo blijkt uit onderzoek.

De officier: ‘Continu wordt onderling afgestemd wat er moet gebeuren, wie er geworven zijn, wie aan het werk zijn, van wie nog foto’s moeten worden gemaakt …’

Parkeerplaatsen en parkjes

In haar requisitoir vertelde de officier hoe lastig het voor politie en justitie is om grip te krijgen op seksuele uitbuiting, in het bijzonder als het gaat om minderjarigen. Het onderzoek in deze zaak geeft volgens haar een beeld van deze schimmige wereld en laat zien hoe jonge meisjes/vrouwen worden uitgebuit, worden ingezet in de prostitutie, hoe hier geld aan wordt verdiend en hoe klanten hier genot bij vinden. Dit laatste gebeurde bij zogenoemde ‘cardates’ op parkeerplaatsen. Was het nog niet donker genoeg, dan moesten de seksuele diensten in parkjes worden verricht.

De slachtoffers moesten ook ‘gratis seks’ leveren aan de (mannelijke) verdachte, aldus de officier. ‘Elk meisje moest voor en na haar diensten bij hem in- en uitchecken. Hij wilde vooraf en achteraf ook altijd even zijn lading lossen.’

Het openbaar ministerie rekent hem aan dat hij zijn jonge slachtoffers heeft blootgesteld aan levensbepalende en ontwrichtende feiten en ziet geen reden om af te wijken van de strafnormen voor seksuele uitbuiting. Eis: 30 maanden gevangenisstraf.

Bij de 25-jarige medeverdachte kwam zij tot een strafeis van 720 dagen cel (waarvan 615 voorwaardelijk) en een werkstraf van 40 uur, mede vanwege strafmatigende omstandigheden. Hoewel de vrouw bij het plegen van de feiten een jongvolwassene was en de zorgen heeft over haar kind, konden de feiten uit maatschappelijk oogpunt niet onbestraft blijven.

