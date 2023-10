Flexflitser laat snelheid dalen bij werkzaamheden snelweg

De inzet van een flexflitser op de A1 ter hoogte van Apeldoorn heeft ervoor gezorgd dat minder bestuurders te hard rijden. Op de A1 geldt tijdelijk een aangepaste snelheidslimiet vanwege wegwerkzaamheden. Dat bestuurders zich aan de maximum snelheid houden komt de veiligheid van wegwerkers en andere weggebruikers ten goede. De flexflitser wordt vandaag verplaatst naar een andere locatie op de A1.

Op de A1 tussen Apeldoorn en Twello wordt momenteel een verbreding van twee naar deels drie en deels vier rijstroken gerealiseerd. Als gevolg van de werkzaamheden is er tijdelijk geen vluchtstrook beschikbaar en is sprake van versmalde en verlegde rijstroken. Deze situatie vraagt aanpassing van de bestuurders. Daarom is de snelheidslimiet tijdelijk verlaagd naar 90 km per uur.

Dalend aantal overtredingen

De flexflitser stond sinds 29 juni bij de oprit vanuit Voorst in de richting van Deventer. Het was voor het eerst dat een flexflitser op de snelweg werd geplaatst. In de periode 29 juni – 2 oktober 2023 werden bijna 90.000 overtredingen van de maximumsnelheid geconstateerd. Dat is een hoog aantal, maar er is een duidelijk dalende lijn te zien in de gereden snelheid en het aantal overtredingen. Opvallend is dat het aantal overtredingen in het weekend hoger lag dan doordeweeks. In de eerste weken waren er gemiddeld 1000 (weekdagen) tot 2000 (weekend) overtredingen op een dag te zien, dat aantal daalde naar gemiddeld 300 (weekdagen) tot 1000 (weekend) overtredingen per dag.

Veilig werken aan de weg

Door het dalend aantal overtredingen verbetert de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers. Dat meer bestuurders zich aan de snelheidslimiet houden verkleind de kans op een ongeval. Het OM wil daarom vaker flexflitsers in gaan zetten bij wegwerkzaamheden.

Bart Smolders, directievoorzitter Infra bij bouwbedrijf Heijmans: ‘Dagelijks zijn zo’n 600 Heijmans-medewerkers langs de weg aan het werk. Zij krijgen iedere dag te maken met onveilige situaties. Wij stellen de veiligheid van onze mensen voorop. De daling van het aantal overtredingen op de A1 is een goed resultaat van de flexflitser, met dank aan de samenwerking met het OM en Rijkswaterstaat. Wij juichen het dan ook toe dat er vaker flexflitsers worden ingezet om de snelheid te verminderen. Maar er is meer nodig, bijvoorbeeld in het negeren van rode kruizen boven de weg. Wij blijven werken aan innovatieve maatregelen om de veiligheid van wegwerkers te verbeteren. Ik wil dat al ons personeel na het werk weer thuiskomt en zelf tegen zijn partner en kinderen kan zeggen: ‘Ik ben weer thuis’.

Verplaatsing flexflitser

Donderdag 5 oktober is de flexflitser verplaatst naar de A1 bij Twello, richting Apeldoorn. Ook Tonny Arissen, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat is daar blij mee: ‘Als Rijkswaterstaat doen we er alles aan dat iedereen elke dag veilig thuiskomt. Dit geldt voor weggebruikers, onze medewerkers, maar ook voor werknemers van bedrijven die voor ons werken. Eén van de grootste risico’s van werken langs de snelweg is het aanrijdgevaar. Door inzet van de flexflitser wordt de kans hierop kleiner. Rijkswaterstaat is dan ook blij met de inzet van de flexflitser op de A1 tijdens de werkzaamheden die daar nu plaatsvinden.’

De flexflitser is een flexibele vorm van snelheidshandhaving. De flitspaal rouleert op het traject van de werkzaamheden op de A1. De flexflitser handhaaft 24 uur per dag. Een snelheidsovertreding bij wegwerkzaamheden levert een hogere boete op.

