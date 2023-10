MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO MINISTER CIJNTJE TA RISIBÍ ‘EMPRESARIONAN SPESIAL’ DI PROYEKTO MAN KONTENTU

WILLEMSTAD – Djabièrnè último Minister diDesaroyo Ekonómiko (MEO) Ruisandro Cijntje a risibí e ‘empresarionan spesial’ ku a partisipá na e proyekto Man Kontentu. E proyekto Man Kontentu a risibí un nominashon durante di e Global Entrepreneurship Congres 2023 na Australia komo un di e proyektonan ku riba nivel mundial a resaltá den e kategoria ‘Breaking Barriers’.

Minister Ruisandro Cijntje, despues di a tuma nota di informashonnan ku a sali, tantu lokal komo internashonal, relashoná ku e proyekto i e nominashon, a invitá na su ofisina señora Lewis-Nieuw, kende ta propietario di Kas di Arte Kòrsou i señora Sharnice Eleonora e dosente ku a asistí señora Lewis, huntu ku e hóbennan ‘empresariospesial’ i nan mayornan, pa felisitá nan ku e rekonosementu na nivel mundial. Banda di tuma informashon di su invitadonan, Minister Cijntje a indiká ku ta bon pa e proyekto aki ta duradero. Relashoná ku esaki señora Lewis–Nieuw a informá Minister Cijntje ku e ta deseá diyega na un website via kua por proyektá obranan di e ‘empresarionan spesial’ i asina via E-commerce por ofresé e obranan na komunidat lokal, pero tambe na bishitantenan. Un otro deseo ta tambe pa yega un un lokalidat kaminda por eksponé e obranan.

Minister Cijntje na su turno a indiká ku lo e deliberá tokante esaki den MEO mes, i tambe ku algun instansia relevante, pa wak kiko ta e posibilidatnan pa e proyekto Man Kontentu por sigui desaroyá i krese.

Na final di e parti ofisial di e enkuentro, Minister Cijntje a inmortalisá e enkuentro pa medio di video i fotonan, i a informá esnan presente ku asina e tin informashon adishonal e lo bolbe tuma kontakto ku e organisashonnan Fundashon Kas di Arte Kòrsou i tambe Fundashon Negoshi Pikiña ku tin e lisensia pa organisá Global Entrepreneurship Week na islanan di Dutch Caribbean.

Henter e inisiativa di e proyekto aki a kuminsá na 2022 na momentu ku mama di un hóben ku Down Syndrome, buskando algu pa su yu hasi for di kua e por a generá entrada, via rekomendashon di un konosí, a drenta den kontakto ku señora Sandra Lewis-Nieuw. E empresario/artista señora Lewis–Nieuw a skucha inkietut di e mama en kuestion i a pensa ku e por krea un proyekto, ku kua e por siña i guia hóbennan ku Down Syndrome i muchanan outista pa nan por usa nan kreatividat (teniendo kuenta ku limitashonnan ku nan tin) pa produsí produktonan ku nan lo por bende i asina generá algu di entrada.

Señora Lewis-Nieuw a hinka e proyekto bou di e fundashon Kas di Arte Kòrsou, pa asina e por a aserká algun instansia pa yudansa finansiero pa prepará i ehekutá e proyekto ku el a titulá Man Kontentu, mirando kon kontentu e hóbennan ‘spesial’ tabata traha riba nan obranan. Presidente di Global Entrepeneurship Week Curaçao tambe a gusta e proyekto i a presentá esaki na Global Entrepreneurship Network (GEN) ku tin su sede na Washington, Estádos Unídos. GEN tur aña ta tene un kongreso mundial, na kua ta partisipá mas di dosshen pais afiliá na GEN. Durante di e kongreso ta tira lus riba proyektonan ku a impaktá durante di Global Entrepeneurship Week. Grato tabata e notisia ku e proyekto Man Kontentu a risibí nominashon den e kategoria i proyektonan ku a ‘kibra barera’.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket