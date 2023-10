Geweld tegen de politie is onaanvaardbaar, onacceptabel en volkomen ontoelaatbaar

Vijf van de zes personen die op zondag 24 september zijn aangehouden na de gestaakte wedstrijd Ajax-Feyenoord zijn vandaag veroordeeld tot gevangenisstraffen van 16 dagen en werkstraffen tot 100 uur voor openlijk geweld tegen de politie. Ook legde de rechter deze mannen een locatieverbod op voor één jaar voor de Johan Cruijff Arena en Johan Cruijff Boulevard. Eén man is door de rechter vrijgesproken. Het OM had gevangenisstraffen tot zeven maanden geëist en een locatieverbod voor vijf jaar.

Het geweld dat op 24 september tegen de politie werd gepleegd was fors, zei de officier van justitie vandaag op een snelrechtzitting. Op verschillende momenten zijn er onder meer bakstenen gegooid naar de ME’ers, naar de bereden politie en hun paarden en naar de politiehonden. Ondanks de inzet van traangas blijven supporters de confrontatie zoeken met de aanwezige politie.

De zes mannen in de leeftijd van 21 tot 34 jaar maakten deel uit van een grote groep geweldplegers. Doordat zij een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het geweld binnen de groep, kunnen zij volgens het OM verantwoordelijk gehouden worden voor al het geweld dat binnen die groep tegen de politie is gebruikt. De rechter is hierin in vijf van de zes zaken meegegaan.

De officier van justitie: “De politie bestaat uit individuele mensen. Mensen die hun werk doen. Mensen die een gezin hebben waar ze graag heelhuids naar teruggaan. Mensen die ervoor zorgen dat u en ik veilig over straat kunnen. Die mensen zijn letterlijk en figuurlijk geraakt door deze openlijk geweldpleging. Geweld tegen de politie is, onder welke omstandigheden dan ook, in welke situatie dan ook, onaanvaardbaar, onacceptabel en volkomen ontoelaatbaar. Het Openbaar Ministerie treedt hier dan ook hard tegen op.”

Tegen vijf van de zes mannen eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van zes maanden waarvan twee voorwaardelijk en tegen één man zeven maanden waarvan twee voorwaardelijk. De officier stelde als bijzondere voorwaarde dat zij een training alcohol & agressie moeten volgen. In drie van de zes zaken heeft de rechter dit ook opgelegd.

Daarnaast had het OM per persoon om een locatieverbod van vijf jaar gevraagd voor de Johan Cruijff Arena en Johan Cruijff Boulevard.

De rechter veroordeelde vijf van de zes personen tot een lagere straf dan geëist en matigde de duur van het locatieverbod van vijf naar één jaar. Zowel het OM als de zes mannen hebben twee weken om in hoger beroep te gaan.

Het onderzoek naar de gewelddadigheden na de gestaakte wedstrijd Ajax-Feyenoord gaat door. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

