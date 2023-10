Triángulo di Boneiru ta hasi un yamada pa tur shofúr manehá di un manera seif i responsabel // De driehoek van Bonaire roept alle bestuurders op om veilig en verantwoordelijk te rijden

Triángulo di Boneiru ta hasi un yamada pa tur shofúr manehá di un manera seif i responsabel.

Pronto nos ta selebra e siman di Regatta. Ta un temporada di di fiesta i goso. A resultá ku e ora ei sa pèrdè e reglanan vigente i responsabilidat pa ku nos mes i nos próhimo for di bista. Pero esaki no ta nifiká ku e reglanan ta ménos vigente.

Ta importante pa tur hende tene nan mes na e reglanan vigente di tráfiko pa asina sigurá siguridat den tráfiko pa tur. Pasobra tráfiko sigur no ta solamente un asuntu di polis pero di shofùrnan di vehíkulonan motorisá tambe. Outomobilistanan i otronan mester ta konsiente ku: ta nan propio responsabilidat pa usa faha di seguridat, di e peliger di papia i manda mensahe na telefòn ora ta stür, di e peliger di uso di alkohòl ora ku ta stür i kon pa kore ku mucha den outo na un manera responsabel (por ehèmpel no sintá dilanti den outo, sino den un stul pa mucha patras den outo, etcetera).

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense, Ministerio Publiko i Entidat Publiko Boneiru ta hasi un yamada na tur outomobilistanan pa ta responsabel riba karetera. Asina bo ta evitá situashonnan felfelu pa bo mes pero tambe situashonnan peligroso pa otro. Ta prohibí pa partisipá den tráfiko si bo a konsumí mas alkohól ku lei ta pèrmití. Bo ta manehá bou di influensia di alkohòl? E ora ei bo por haña un un prohibishon pa manehá, un kastigu di prizòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta depende di e seriedat di e stuashon. Sinembargo, si ta asina ku lo tenebo responsabel pa komportashon negligente den tráfiko.

P’esei den e temporada benidero, polis lo intensivá e kòntròlnan di tráfiko na sitionan stratégiko i ku ta hopi bishitá. Den kaso ku no kumpli ku reglanan di tráfiko lo atendé ku e shofùr di forma estrikto. Ku un tèst di suplá polis ta kontrolá si bo ta bou di influensia di alkohòl. Bo ta obligá di partisipá na e tèst di supla. Bo ta envolví den un aksidente di tráfiko? E ora ei bo ta obligá di hasi un tèst di supla (botsen is blazen).

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

De driehoek van Bonaire roept alle bestuurders op om veilig en verantwoordelijk te rijden

Binnenkort vieren we de week van de Regatta. Het is een periode van feest en plezier. Het is gebleken dat regels en verantwoordelijkheden dan soms uit het oog worden verloren. De regels zijn echter niet minder van kracht.

Het is belangrijk dat iedereen zich aan alle geldende verkeersregels houdt om de verkeersveiligheid voor iedereen te waarborgen. Een veilig verkeer is niet alleen een zaak voor de politie, maar ook voor bestuurders zelf. Automobilisten en andere weggebruikers moeten zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheden als het gaat om bijvoorbeeld het dragen van veiligheidsgordels, bellen of appen tijdens het rijden, het nuttigen van alcohol, het verantwoord vervoeren van kinderen (bijvoorbeeld niet voorin de auto maar achterin in een kinderzitje, etc.).

Het Korps Politie Caribisch Nederland, het Openbaar Ministerie en het Openbaar Lichaam Bonaire roepen alle automobilisten op om hun verantwoordelijkheid op de weg te nemen. Zo voorkom je vervelende situaties voor jezelf, maar ook gevaarlijke situaties voor anderen. Het is verboden om aan het verkeer deel te nemen als je meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Rijd je onder invloed van alcohol? Dan kan je een ontzegging van jouw rijbevoegdheid of een gevangenisstraf krijgen. De hoogte van de straf hangt af van de ernst van de situatie. Het is echter wel zo dat je verantwoordelijk zult worden gehouden voor je nalatige gedrag in het verkeer.

Daarom zullen door de politie, verkeerscontroles in de komende periode geïntensiveerd worden op strategische- en veel bezochte plekken. In het geval van een overtreding zal er strenger worden opgetreden. De politie gebruikt een blaastest om te controleren of je onder invloed van alcohol bent. Je bent verplicht om mee te werken aan de blaastest. Ben je betrokken bij een ongeval? Dan geldt botsen is blazen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

