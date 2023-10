‘Biketeam’ di KPCN reforsá

Resientemente a reforsá e asina yama ‘biketeam’ di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ku sinku agente sertifiká. Banda di esaki KPCN a risibí tambe un total di seis baiskel nobo. Ku esaki a reforsá e asina yamá ‘bike team’ ku seis baiskel di polis rekonosibel dor di kua e kuerpo awor tin un total di dieskuater baiskel na su disposishon. Pa e motibu aki por mira mas polis riba baiskel riba kareteranan di Boneiru.

E ‘biketeam’ ta eksistí for di 2009 i ta un tim di agente polisial sertifiká ku a pasa diferente treinen spesial, duná dor di instruktor di ‘bike’ Suandy Clarenda, pa nan por aktua di manera adekuá den nan ròl di polis riba baiskel na momentu ku ta nesesario. Meta ta pa engrandesé e visibilidat di polis.

Un di e benefisionan mas grandi ta ku e ‘biketeam’ ta hopi móbil; nan por bira rápido i por pasa fásil dor di multitut, hanchi i kayanan smal. P’esei e ‘biketeam’ ta ideal pa patruya durante di temporada di barku krusero òf otro aktividat kaminda tin hopi hende riba kaya. Na momento ku algu sosodé nan por move di manera fásil di un área pa otro área ku ta será pa outo òf kaminda outo no por yega fásil. Ademas nan ta bon visibel i fásil pa aserka. Asina polis ta para mas serka di komunidat.

Durante di e festival di Regata 2023 tambe e ‘biketeam’ lo ta aktivamente visibel riba kareteranan di Boneiru.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Biketeam KPCN versterkt

Recentelijk is het biketeam van het Korps Politie Caribisch Nederland versterkt met vijf vers gecertificeerde agenten. Daarnaast heeft het KPCN ook een totaal van zes nieuwe fietsen in ontvangst genomen. Hiermee is het biketeam met zes herkenbare politiefietsen versterkt waardoor het korps in totaal 14 fietsen tot zijn beschikking heeft. Hierdoor zijn nu nog meer politie op de fiets op de Bonairiaanse wegen te zien.

Het Biketeam bestaat sinds 2009 en is een team van gecertificeerde agenten die speciale trainingen volgen, gegeven door ‘bike instructeur’ Suandy Clarenda, om als biker op de juiste wijze op te kunnen optreden wanneer dit nodig is. Doel hiervan is om de zichtbaarheid van de politie te vergroten.

Een van de grootste voordelen van een biketeam is dat ze heel mobiel zijn; ze kunnen snel omdraaien en kunnen makkelijk tussen een menigte, smalle steegjes en straten. Daarom is het biketeam perfect om tijdens het cruiseseizoen of andere activiteiten waarbij veel mensen op straat zijn te patrouilleren. Als er iets gebeurt kunnen ze zich makkelijk verplaatsten naar gebieden waar het afgezet is of waar men niet (snel) met de auto kan komen. Verder zijn ze goed zichtbaar en laagdrempelig om te benaderen. Zo staat de politie dichter bij het publiek.

Ook tijdens de Regatta Festival 2023 zal het biketeam actief zichtbaar zijn op de Bonairiaanse wegen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

