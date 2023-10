Commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen

9 oktober 2023

Wordt glyfosaat verboden door de Europese lidstaten? Hierover beslissen zij op vrijdag 13 oktober. Over deze onderwerpen, glyfosaat en gewasbeschermingsmiddelen, debatteert de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op dinsdag 10 oktober. U kunt het debat volgen vanaf 17.00 uur via de livestream en de app Debat Direct.

Onderwerpen van het debat

Voor dit debat komen demissionair minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat ) naar de Tweede Kamer. Het debat gaat onder andere over:

De evaluatie van het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden);

De Europese gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn die in ontwikkeling is;

Het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;

Het al dan niet voortzetten van het gebruik van glyfosaat.

Onkruidmiddel glyfosaat

Als voorbereiding op dit debat hield de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 4 oktober een rondetafelgesprek over het onkruidmiddel glyfosaat, om de Kamer in te lichten over de voor- en nadelen hiervan. Glyfosaat is de werkzame stof in veel gewasbeschermingsmiddelen en toegestaan in de EU sinds 2002. Er zijn ook veel tegenstanders, vanwege de mogelijke schadelijke effecten voor de natuur en voor mensen.

Besluit over gebruik glyfosaat

De Europese lidstaten beslissen op vrijdag 13 oktober of glyfosaat wordt verboden. Als er geen Europees verbod komt, dan mogen boeren nog tien jaar het middel gebruiken. Landen kunnen dan nog wel uit voorzorg beperkingen opleggen of, met goede argumentatie, een verbod opleggen. Een motie van de Tweede Kamer roept demissionair minister Adema op om tegen te stemmen. Ook andere landen twijfelen of de stof veilig genoeg is.

