Presentatie rapport over evacuatie uit Kaboel

10 oktober 2023

Nederland voerde in de zomer van 2021 een grootschalige evacuatieoperatie uit vanuit Kaboel in Afghanistan. Hoe ging dat in zijn werk? Hier is onderzoek naar gedaan en dit rapport wordt gepresenteerd op dinsdag 10 oktober. U kunt deze presentatie volgen vanaf 16.30 uur via de livestream en de app Debat Direct.

Militaire vliegtuigen staan op de luchthaven in Kaboel.

Presentatie van het rapport

Het onderzoek is gedaan door de Commissie van Onderzoek Evacuatieoperatie Kaboel. Zij presenteren op 10 oktober het rapport ‘Reconstructie en analyse van de evacuatie uit Kaboel in augustus 2021’ aan de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.

Onderwerpen van onderzoek

De onderzoekscommissie gaat onder andere in op de volgende onderwerpen:

Het akkoord tussen de Verenigde Staten en de Taliban van februari 2020;

De Nederlandse inlichtingenpositie;

De voorbereidende evacuatieplannen;

De uitvoering van relevante Kamermoties;

De communicatie en de samenwerking tussen de betrokken ministeries;

Het verloop van de evacuatieoperatie;

Mogelijke internationale juridische consequenties.

Debat over de uitkomsten

De commissie Buitenlandse Zaken zal na ontvangst van de kabinetsreactie op het rapport een debat voeren over de uitkomsten van het onderzoek. Dit zal zijn met de demissionair minister van Buitenlandse Zaken, de demissionair minister van Defensie en de demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket