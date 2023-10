Partisipashon grandi di hóben na investigashon di salú

Grote deelname jongeren aan onderzoek gezondheid

Ongeveer 70% van alle leerlingen en studenten van 13 tot en met 17 jaar, heeft in september van dit jaar meegedaan aan een onderzoek over hun gezondheid. Het onderzoek wordt door de Pan American Health Organization, PAHO, wereldwijd gehouden. Op Bonaire heeft de afdeling Publieke Gezondheid het onderzoek gedaan. Dit onderzoek bestond uit het wegen en meten van de jongeren. En het beantwoorden van vragen op papier, de jongeren hoefden hun naam niet op het antwoordblad te schrijven. De vragen gingen onder andere over (cyber)pesten, drugs, gevoelens, seksualiteit, eten en drinken, bewegen.

De afdeling Publieke Gezondheid is heel tevreden met de deelname van de jongeren, zo heeft Michael Mercuur, interim-hoofd van de afdeling verklaard. “Ik wil alle jongeren bedanken die de tijd hebben genomen om de vragen te beantwoorden. We hebben de informatie van de jongeren nodig om ervoor te zorgen dat we in de toekomst nog meer rekening kunnen houden met hun situatie. Ook wil ik alle scholen voor het voorgezet onderwijs, MBO, de afdeling Educatie en Welzijn, BESt4kids, stichting Akseso, Indebon en het ministerie van OCW bedanken. En wel voor hun hulp om het onderzoek mogelijk te maken.”

De jongeren waren kritisch over de vragen die ze moesten beantwoorden. Zo kregen medewerkers van Publieke Gezondheid de vraag, waarom ze soms twee keer antwoord moesten geven op een zelfde soort vraag. “Zijn jullie soms rechercheurs die willen controleren of de antwoorden met elkaar overeenkomen?” zo werd aan de medewerkers gevraagd.

Ook wilden de jongeren de verzekering hebben dat hun ouders de antwoorden niet te lezen zouden krijgen. Of wilden ze weten hoe er na het invullen van de antwoorden, met hun gegevens werd omgegaan. Na het beantwoorden van de vragen hebben de jongeren zelf hun antwoordblad in een verzameldoos gestopt. Alle antwoordenbladen zijn in een gesloten envelop per koerier naar Genève gestuurd om de antwoorden te verwerken.

De afdeling Publieke Gezondheid verwacht de resultaten van het onderzoek in januari 2024 binnen te hebben. Het is de bedoeling om alle deelnemers aan het onderzoek te informeren over de resultaten.