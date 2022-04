Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Relato Anual 2021:

COMMISSIE VERSTERKING DEMOCRATISCH BESTEL TA TRAHANDO PA FORTIFICA NOS PRINCIPIONAN DEMOCRATICO

“Cu un democracia fuerte, e tipo di weganan politico asina no por wordo haci”

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba diahuebs ultimo a elabora riba Commissie Versterking Democratisch Bestel, cu ta e comision cu a wordo institui na aña 2018 pa fortifica nos institutonan halto di estado. Prome Minister a enfatisa cu mas fuerte nos institutonan Parlamento, Raad van Advies y Contraloria General (Algemene Rekenkamer) ta, miho nan por controla gobiernonan y mas fuerte nos democracia ta.

Prome Minister a enfatisa tambe con peligroso ta ora cu no fortifica institutonan. Un bon ehempel di e peliger di esaki ta prome cu aña 2017 na unda e gobierno di Mike Eman a bin cu e proyecto Bo Aruba. Un Proyecto cu a costa Awg 1.6 biyon. Cierto momento, mientras inversionnan tawata wordo haci, Contraloria General a dicidi di controla esaki pasobra ta hopi placa ta wordo inverti.

Contraloria General a cuminsa un investigacion na 2016 y a finalisa comienso 2017 cu resultadonan devastador pa e gobeirno di AVP. Den su rapport, Contraloria General ta indica cu no tabata tin control drechi den kico e placa a bay, nan no a controla e producto cu a wordo entrega si e tawata drechi y si a cumpli of no y nan no a controla den man di ken e placa a bay. Aruba a gasta 1600 miyon florin na e Proyecto Bo Aruba sin un control drechi riba e producto y destinacion di e placa aki. Un placa cu por a cubri e deficitnan den nos presupuesto.

Contraloria General na januari 2017, a caba cu nan rapport y a mand’e pa e minister di infrastructura e tempo ey, Benny Sevinger y e minister president e tempo ey, Mike Eman pa asina nan duna nan comentario como minister. E dos ex mandatarionan responsabel di e Bo Aruba, no a uza nan derecho pa duna comentario. Contraloria General a bisa nan cu lo publica e rapport sin comentarionan di e ex mandatarionan.

Esaki e tempo ey, no a preocupa e dos ex mandatarionan di AVP pasobra nan mes a percura, sabiendo cu eleccion electoral ta biniendo, pa no nombra niun otro miembro den Contraloria General sabiendo cu mester tin tres miembro pa Contraloria General por publica un rapport y solamente tawata tin un miembro. Contraloria General no tawata para fuerte e tempo ey, pasobra cu un miembro so, e no por a publica e rapport importante y devastador aki. Si Contraloria General a publica e rapport aki den 2017 cu tabata e aña di eleccion na unda ya caba Partido berde a bay atras den hopi voto, e resultado di eleccion lo tawata hopi diferente.

Esaki ta un ehempel pakico nos institutonan aki mester wordo fortifica. Cu un democracia fuerte, e tipo di weganan politico asina no por wordo haci. Gabinete Wever-Croes ta condena esaki.

Gabinete Wever-Croes I, manera a drenta gobierno, a haya tur e proposicionnan di Contraloria General pa nombra miembro. Esaki a wordo haci inmediatamente. Mescos tambe na Raad van Advies. Ta importante cu e institutonan aki ta completo y fortifica pa asina nan por publica nan rapportnan manera ta e deseo di Aruba henter.

Por lesa mas di e Commissie Versterking Democratisch Bestel y e trabounan haci den Relato Anual 2021 di Prome Minister riba website pmo@arubagov.org. Tambe BUVO lo public’e pronto y tur interesa por pidi pa ricibi esaki na email via un link.

