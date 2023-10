Durante Regata ta kontrolá si tur hende ta tene nan mes na regla na e pisina flotante

Espektativa ta ku durante e dianan liber di Regata, hopi mas tantu hende grandi i mucha ta hasi uso di e pisina. Tambe pasobra siman pasá e pisina temporalmente no tabata den uso relashoná ku mal tempu. For di djadumingu atardi último, landadónan por hasi uso atrobe di e pisina. Den temporada di orkan por sosodé mas biaha ku e pisina tin ku sera temporalmente pa evitá daño.

INDEBON ta enfatisá ku e pisina flotante ta un pisina públiko pa grandi i chikí. P’esei no ta permití pa bebe alkohòl òf tene fiesta riba e waf flotante. Tambe ta prohibí pa mara boto na e pisina. Boto por okashoná daño na e pisina, pa motibu ku e no ta diseñá pa mara boto.

Controle op regels bij drijvend zwembad tijdens Regatta

Tijdens de Regatta wordt er gecontroleerd of gebruikers zich aan de regels van het drijvende zwembad houden. Speciaal voor dit evenement heeft INDEBON een beveiliger bij het zwembad aan het werk gezet. De taak van de beveiliger is om de veiligheid van alle gebruikers te verzekeren. Daarom controleert de beveiliger of alle gebruikers van het zwembad zich aan de regels houden.

INDEBON benadrukt dat het drijvend zwembad een openbaar zwembad is voor jong en oud. Daarom is het niet toegestaan om op de floating pier alcohol te drinken of daar feestjes te houden. Ook is het verboden voor boten om bij het zwembad aan te leggen. Boten kunnen schade toebrengen aan het zwembad omdat het niet berekend is op het aanleggen van vaartuigen.

De verwachting is dat met de vrije Regattadagen veel meer volwassenen en kinderen gebruik maken van het zwembad. Ook omdat het zwembad vorige week tijdelijk niet in gebruik was in verband met het slechte weer. Sinds afgelopen zondagmiddag kunnen zwemmers weer gebruik maken van het zwembad. Het kan in het orkaanseizoen vaker gebeuren dat het zwembad tijdelijk dicht moet om schade aan het bad te voorkomen.

INDEBON vertrouwt op begrip en medewerking van de gebruikers. Zo kunnen alle bezoekers en deelnemers aan de Regatta op een veilige en prettige manier dit evenement meemaken.