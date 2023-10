Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Gobierno ta firma acuerdo di pago cu Hulanda na un interes di 6.9%

MIENTRAS GOBIERNO TIN TE CU DECEMBER PA SIGUI NEGOCIA RIBA ALTERNATIVA HIBRIDO PA BAHA E INTERES MAS

“Nos a acepta e 6.9% aworaki pa asina nos rescata e reputacion financiero di nos pais y pa no pone Aruba na niun riesgo di bay den default”

Diaranson mainta, den Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes hunto cu Minister Ursell Arends, a elabora riba e acuerdo cu Gobierno di Aruba a firma cu Hulanda dialuna 10 di October.

Manera conoci, durante e pandemia, Aruba a presta for di Hulanda 916 miyon florin pa cumpli cu diferente obligacion cu nos pueblo. Entre otro, Gobierno a introduci e proyecto di FASE pa yuda esnan cu a perde trabou; a bin cu e proyecto di Loonsubsidie pa yuda e sector priva pa mantene nan trahadonan riba nan payroll. Y asina, Gobierno a introduci varios otro proyecto di sosten cu sigur 1 di cada 2 adulto mester a depende riba esakinan.

Fiansa:

Prome Minister a remarca cu un di e motibonan cu Aruba su recuperacion tawata asina impresionante y asina tempran, segun IMF tambe, ta danki na e hecho cu Gobierno di Aruba a tuma e desicionnan aki hopi tempran durante e pandemia. E fiansa aki tawata necesario pa salba bida di hende y pa recupera nos pais. E fiansa aki, a vence dialuna 10 di October.

Opcionnan cu Hulanda a duna:

Prome Minister a enfatisa cu durante e ultimo lunanan, Gobierno di Aruba a negocia cu Hulanda pa yega na solucionnan pa paga e debe aki. Hulanda a duna Aruba dos opcion. E prome opcion ta pa refinancia e debe aki na interes di mercado. E di dos opcion tawata cu si Aruba kier un interes mas abou, Aruba lo mester cumpli cu condicionnan entre otro pa duna Hulanda un Ley di Reino (Rijkswet) pa entrega nan e supervision financiero di nos pais, e RAFT.

Parlamento no a aproba RAFT:

Parlamento di Aruba, manera conoci, a indica cu no ta sostene e Rijskwet aki, RAFT y a pasa un mocion den Parlamento na unda cu mayoria den Parlamento a aproba pa trek in e RAFT pasobra esaki lo perhudica nos crecemento perhudicando tambe e economia di nos pais. Esakinan ta tambe e comentarionan cu henter Parlamento a haci despues di a ricibi e ley di RAFT aña pasa, incluyendo esnan cu awo si ta na fabor pa sigui cu e RAFT, esta Fraccionnan di Accion21, MAS y e dos parlamentarionan independiente cu a sali for di Partido AVP. Cu e mocion pasa den Parlamento, no tin RAFT mas riba mesa riba decision y ultimo palabra di Parlamento.

Alternativa hibrido:

Despues, Gobierno di Aruba a sigui negocia y actualmente ta riba mesa e alternativa hibrido. Un aternativa den cua algun aspecto ta wordo regla den e Rijkswet y algun ta wordo regla den e Landsverordening mes y asina purba acomoda ambos banda, Hulanda y Parlamento di Aruba den e descusionnan aki.

Prome Minister a duna di conoce cu pa traha riba e alternativa hibrido ta tuma tempo y Aruba a haya tempo tambe te cu fin di aña 2023 pa Aruba y Hulanda yega na un acuerdo riba nivel di Gobierno. Gobierno den esaki a fiha un meta pa 1 di December yega na un acuerdo pa asina e interes baha mas di loke cu e ta aworaki. Mientras tanto, mester a cera un acuerdo di refinanciamento en bista di e fecha di vencemento stipula di 10 di October.

E acuerdo:

Minsiter di Finansa, Xiomara Maduro a firma e acuerdo di pago aki dialuna 10 di October. Den e acuerdo, Hulanda a ofrece Aruba un fiansa pa 20 aña na un interes di 6.9%. “Gobierno di Aruba no ta di acuerdo cu e interes aki y a purba negocia riba esaki pero Hulanda no a duna oido. Nos a acepta e 6.9% aworaki pa asina nos rescata e reputacion financiero di nos pais y pa no pone Aruba na niun riesgo di bay den default pa niun di e debenan di Aruba. Esaki sigur ta importante pa Gabinete Wever-Croes II”, Prome Minister a enfatisa.

Prome Minister a indica cu despues di a firma e acuerdo, Gobierno di Aruba a informa extensamente Parlamento di Aruba, Eerste Kamer y Tweede Kamer di esaki. Proximamente, Gobierno di Aruba lo duna informacion y splicacion na gremionan sindical y comercial y pa contesta cualkier pregunta cu nan por tin al respecto.

