Bekendmaking benoeming deurwaarders

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 2 van de Deurwaarderslandsverordening van

Curaçao, maakt ondergetekende bekend dat bij Landsbesluit van 4 augustus 2023 no. 23/1676

mevrouw Sonalie R.V. Rollins benoemd is tot deurwaarder en dat bij Landsbesluit van 7

augustus 2023 no. 23/1700 de heer Matthijs W.A. van der Gulik benoemd is tot deurwaarder,

beiden bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met als standplaats Curaçao.

De griffier van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao,

Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

