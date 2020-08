Basis opleiding Kustwacht weer gestart – E “Basis Opleiding Kustwacht” di Wardakosta a bolbe start – Coast Guard Officers training reinitiated

Basis opleiding Kustwacht weer gestart

De Basis Opleiding Kustwacht (BOK) is op 3 augustus 2020 weer van start gegaan. Afgelopen

maart moest de opleiding in verband met de uitbraak van het coronavirus abrupt stoppen. Uit

voorzorg zijn toen alle leerlingen van Aruba en St. Maarten naar huis teruggekeerd. De

leerlingen zijn vanaf juni 2020 weer naar Curaçao teruggevlogen en maandag 3 augustus was

het weer zover. Met veel enthousiasme en energie begonnen alle leerlingen van Aruba,

Curaçao en St. Maarten en hun instructeurs aan een pittige ‘hike’ op de drie gebroeders. De

drie gebroeders zijn drie heuvels in het ruige landschap van Curaçao. De jongeren waren vroeg

uit de veren en hebben tot de middaguren de warmte en het ruige gebied van de drie heuvels

getrotseerd. De komende weken krijgen de 18 leerlingen de vervolg modulen van de BOK.

Deze hele week kregen ze een opfriscursus van de vormingsweken, dit zijn de modulen die ze

in januari en februari 2020 hebben gehad. In de vormingsweken zijn de leerlingen zowel fysiek

als mentaal uitgedaagd. Onder begeleiding van kustwachtinstructeurs hebben de jongeren toen

in verschillende mondi’s gebivakkeerd, kilometers gemarcheerd, gezwommen, zelf gekookt,

gekajakt, vlotten gebouwd, programma’s in de klas gevolgd als ook amfibische oefeningen

voltooid. Na de vormingsweken hebben ze het nautisch onderwijs gevolgd, met onder andere

de modulen basis training reddingsmiddelen, brandbestrijding, handleiding marifoon en EHBO

cursus. Na de opfriscursus van deze week gaan de jongeren weer volgens de planning door, op

het programma staat dan de module van de schietbivak.

E “Basis Opleiding Kustwacht” di Wardakosta a bolbe start

E Basis Opleiding Kustwacht (BOK) a bolbe reanudá djaluna último. Despues ku e training

mester a stòp pa motibu di e krisis di COVID-19, dia 3 di ougùstùs 2020 e hóbennan i nan

instruktornan a kuminsa atrobe. E 18 hóbennan di Aruba, Kòrsou i St. Maarten a start ku hopi

entusiasmo i energia na un “hike” pa kana den e area di “de drie gebroeders”, esakinan ta e tres

serunan den area di Veeris. E hóbennan a lanta for di trempan djaluna i nan a “hike durante

henter mainta ku hopi solo i ku retonan den e tereno pa asina realisá e ehersisio aki. E

simannan benidero e studiantenan lo sigui e módulonan di e BOK.

Henter e siman ku a pasa tabata den kuadro di un “opfriscursus” di e simannan di formashon ku

nan a hasi den yanüari i febrüari 2020, na momentu ku e estudio a kuminsa. Durante di e

simannan di entrenamentu di formashon e studiantenan a ser retá mentalmente i físikamente.

Bou di guia di instruktornan di Wardakosta e hòbennan a bívak den mondi, marcha

kilometernan largu, landa, kushiná, kayak, traha flòt, sigui programa den klas i hasi

ehersisionan anfibioso. Despues di e programa di formashon nan a risibí e estudio nóutiko kual

ta enserá materianan manera: training basiko di salba bida, kombatimentu di kandela, guia di

marifoon i kurso di EHBO. Na final di e siman di “opfriscursus” aki nan lo kontinuá ku e

programa sigun e planning di BOK i lo sigui ku e materia di “schietbivak”.

Coast Guard officers training reinitiated

The Coast Guard officer training, “Basis Opleiding Kustwacht” (BOK) was reinitiated on August

3, 2020. Last March the training was postponed due to the coronavirus outbreak. As a

precaution, all students from Aruba and St. Maarten returned to their homes and families. The

students flew back to Curaçao in June 2020 and last Monday the training was reinitiated. The

students from Aruba, Curaçao and St. Maarten started with great enthusiasm and energy on

their first assignment, a tough hike in the “drie gebroeders” area. The “drie gebroeders” are

three hills in the rugged landscape of Curaçao. The youngsters got up very early last Monday

and challenged the heat and the rugged terrain of the three hills until noon. In the coming

weeks, the 18 students will receive the follow-up modules from the BOK.

The entire week was a refreshment course of the first training weeks, these were the modules

they followed in January and February 2020. During the training weeks, the students were

challenged both physically and mentally. Under the guidance of Coast Guard instructors, the

youngsters camped in various rough terrains, marched for miles, swam kilometers, cooked,

kayaked, built rafts, participated in classroom programs as well as completed amphibious

exercises. After the training weeks they followed the nautical education, where the modules of

basic rescue training, firefighting, manual VHF and first aid course were included. After this

refreshment week the youngsters will continue the BOK program as planned, with next on the

planning the weapons and shooting program.