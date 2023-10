Minister Javier Silvania INVORDERING DOOR ‘CTB INVORDERAARS’ WERPT EERSTE VRUCHTEN AF

INVORDERING DOOR ‘CTB INVORDERAARS’ WERPT EERSTE VRUCHTEN AF

Door de Minister van Financiën, Javier Silvania, is de inning van belastingen uit hoofde van toeristische verhuur waaronder de verhuur via websites zoals Airbnb en Booking.com als prioriteit aangemerkt. Hiertoe vindt periodiek overleg plaats met een werkgroep bestaande uit de belangenorganisaties Casha, Chata en CTB (Curaçao Tourist Board), SBAB, de belastingdienst en de minister. In dit overleg wordt besproken hoe ondernemers kunnen worden geïdentificeerd die nog niet bij de belastingdienst bekend zijn en tevens hoe de verschuldigde belastingen het meest effectief kunnen worden geïnd. Ik dit kader is op initiatief van het CTB besloten om 2 invorderaars in te zetten binnen de belastingdienst die zich specifiek richten op de invordering van belastingen uit hoofde van de korte termijn verhuur. Hierbij gaat het niet alleen om omzetbelasting maar tevens om alle overige verschuldigde belastingen zoals OZB, loonbelasting en inkomstenbelasting. SBAB heeft de afgelopen jaren een grote groep verhuurders in beeld gebracht en dit bestand is ter beschikking gesteld aan de belastingdienst om de actieve invordering ter hand te nemen. Onder begeleiding van een ervaren commies-invorderaar zijn met ingang van 1 juli jl. twee invorderaars gestart met de invordering van de door SBAB geïdentificeerde verhuurders. Na drie maanden kan worden gesteld dat deze aanpak duidelijk zijn vruchten afwerpt.