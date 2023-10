Kamer herdenkt gebeurtenissen in Israël

11 oktober 2023

De Tweede Kamer heeft op woensdag 11 oktober de gebeurtenissen in Israël van de afgelopen dagen herdacht met een minuut stilte. Later op de dag is er ook een debat over het onderwerp: de commissie Buitenlandse Zaken houdt van 15.00 tot 19.00 uur een commissiedebat. U kunt het debat live volgen.

De Israëlische ambassadeur (rechts in beeld) was aanwezig tijdens de herdenking. Kamerleden staan tijdens de minuut stilte.

Ook op dinsdag 10 oktober stond de Tweede Kamer al kort stil bij de gewelddadige gebeurtenissen van afgelopen dagen. Een dag later volgde, in aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur Modi Ephraim en demissionair minister-president Mark Rutte, de herdenking.

Alleen maar slachtoffers

“Vandaag herdenken wij de slachtoffers van dit meedogenloze geweld”, zei Kamervoorzitter Vera Bergkamp. “En spreken wij onze steun uit aan de nabestaanden. Ook gaan onze gedachten uit naar de burgerslachtoffers aan Palestijnse zijde en hun nabestaanden. De nasleep van deze afschuwelijke gebeurtenissen kent alleen maar slachtoffers.”

Condoleances

Na een kort woord van demissionair minister-president Mark Rutte hield de Kamer een minuut stilte. Daarna konden de Kamerleden de ambassadeur condoleren.

