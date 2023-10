Minister Charles Cooper: Machtiging pa Asfaltamentu di 14 sitio na Kòrsou.

Charles Cooper

Machtiging pa Asfaltamentu di 14 sitio na Kòrsou. Esaki e espasio finansiero ta duna pa e sobrá di e anja aki.

Pa tur esnan ku a duda ku Kadushistraat ta aden si of no, bo por mirele komo number 1 den e Machtiging.

Tur e 14 trabounan aki ta pa e anja aki mes. Otro anja ora ku hanja espasio finansiero ku begroting nobo, nos ta sigui hasi Kòrsou Pretu Pretu.

Please no puntra mi pa otro kayanan, pasobra mi no tin e espasio finansiero pa hasi otro nan. Otro anja nos ta wak otro kaya.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket