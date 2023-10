Minister Charles Cooper

Esaki tin pará den Rijkswet Financieel toezicht Art. 16 lid 7. Pues hulanda kan de pot op ku su 5.1 % ku e kier scheep Kòrsou kune.

Kisas boso no ta kompronde nos lucha. Pero laga mi pone den konteksto korekto:

Si bo duna St Maarten 3.1% riba nan covidlening i straf Korsou ku 5.1%, pasobra nos no ke mara nos mes na un Ennia lening di 1.2 miljard ku lo nifiká ku den e proximo 20 anjanan nos no por inberti den nada mas pa pueblo. Niun gobiernu ku bini.

Es mas konté bo mes kuantu e ta sali pa luna na rente só, riba un fiansa di 911 mion florin. Pues 5,1-3,1 ta 2%. 2% van 911 miljoen = mas ku 15 mion pa anja ofwel mas ku 1,3 mion florin pa LUNA nos pueblo di Korsou mester bai paga na rente só. Djis pasobra Van huffelen kier pone nos na rudia.

Pesei nos ta bai all the way kontra di e proposishon indesente aki di hulanda.

Hulanda mester respetá LEI. Meskos ku nan ke nos respetá LEI. Hulanda mester partisipá den un lening tegen de ACTUELE RENDEMENT….. PUNTO. Art. 16 lid 7. Di RFT.

