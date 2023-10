GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT PRINSES BEATRIX BEZOEKT CURAÇAO IN NOVEMBER

Willemstad – Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden bezoekt dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 november Curaçao en Aruba. Het bezoek staat in het teken van het werk van Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en sociaal-maatschappelijke initiatieven op de eilanden. Aanleiding voor het bezoek is het congres van DCNA over natuurvriendelijke oplossingen voor herstel van de ecosystemen op de Nederlandse Caribische eilanden. De Prinses is beschermvrouwe van DCNA.

Op Curaçao bestaat het programma van Prinses Beatrix uit een bezoek aan Landhuis Savonet op 7 november dinsdagochtend. Het landhuis uit 1662 bezat een van de grootste plantages van het eiland. In 2010 en 2018 is het gebouw grondig gerestaureerd. Het omliggende park is in beheer bij DCNA-partner Carmabi (Caribbean Research & Management of Biodiversity Foundation). Prinses Beatrix volgt een korte rondleiding door het museum in het landhuis. Daarnaast woont zij met een aantal basisschoolleerlingen een les natuureducatie bij. De kinderen leren hier over de gevaren van zwerfafval voor de natuur op het eiland. Vervolgens informeren medewerkers van Carmabi de Prinses over het klimatologische belang van het omliggende Christoffelpark en over opvang van dieren in de omgeving.

Verder bezoekt Prinses Beatrix op woensdag 8 november in de ochtend Fundashon Ser’i Otrobanda. Dit initiatief creëert buurttuinen in Willemstad om zelfredzaamheid en gezonde eetgewoontes van buurtbewoners te bevorderen. Het idee ontstond tijdens de coronacrisis toen families werden ondersteund met voedselpakketten. Door stadstuinen aan te leggen kunnen mensen zelf groente en fruit verbouwen, komen mensen met elkaar in contact en ontstaat er meer bedrijvigheid in de buurt. Fundashon Ser’i Otrobanda wordt ondersteund door het Oranje Fonds. De Prinses krijgt een toelichting op het ontstaan en het belang van de buurttuinen en ontmoet vrijwilligers.

Op woensdagavond eindigt het werkbezoek op Curaçao met een diner op het Gouvernementspaleis bij gouverneur Lucille George-Wout.

Het werkbezoek op Aruba start op donderdag 9 november en eindigt op vrijdag 10 november.