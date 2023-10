Drugsverdachte uit Venlo aangehouden wegens vluchtgevaar

Een 59-jarige man uit Venlo die hoofdverdachte is in een groot drugsonderzoek is zaterdag 14 oktober aangehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) had aanwijzingen dat de man op het punt stond om te vluchten naar Turkije en daarna Turks staatsburger te worden. Zo kon hij zijn proces en zijn straf ontlopen. Er zijn zaterdag door het Centraal Punt Precursoren van de FIOD onder leiding van het Landelijk Parket van het OM ook twee doorzoekingen verricht in Venlo. Daarbij zijn gegevensdragers, administratie en een contant geldbedrag in beslag genomen.

De man, die eerder al diverse gevangenisstraffen uitzat, had van de rechtbank de start van zijn laatste proces in vrijheid mogen afwachten. Het onderzoek ter terechtzitting duurde lang, vanwege het horen van een getuige. Daarom was zijn voorlopige hechtenis sinds begin 2022 geschorst. De rechtbank in Den Bosch heeft deze schorsing vandaag (17 oktober) opgeheven, omdat er volgens de raadkamer inderdaad risico bestaat dat de verdachte naar het buitenland vlucht.

Afgelopen zomer werd de Venloënaar nog veroordeeld wegens drugsproductie en witwassen. Hoewel het OM 8 jaar cel had geëist werd hem 30 maanden celstraf opgelegd. Omdat er nog een hoger beroep loopt heeft de man deze straf nog niet uitgezeten.

De huidige zaak gaat ook over de productie van synthetische drugs, dit maal in de bossen rond Venlo, waarbij in 2020 veel milieuschade is veroorzaakt. De man die nu is aangehouden wordt naast de productie van synthetische drugs ook verdacht van het leiden van een criminele organisatie en het verontreinigen van de bodem. Er staan samen met hem nog twee verdachten terecht. Ook van hen is de voorlopige hechtenis geschorst.

Volgende week al wordt deze strafzaak, onderzoek Goudhaan, in Den Bosch behandeld. Er staan zittingen gepland op 24, 25, 27 en 30 oktober.

