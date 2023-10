REUNION PÚBLIKO DI ASOTEKO DJASABRA AWOR 21 DI ÒKTOBER 2023

E kaso den apelashon di ASOTEKO lo wòrdu tratá dor di Korte di Hustisia na fin di novèmber. Ta p’esei ASOTEKO ta organisá un último reunion di miembro y pa públiko en general, djasabra awor dia 21 di òktober 2023 pa 19.00’or di anochi den kurá di abog. Bijkerk na Antriol. Tur hende ta bon biní, pero espesialmente miembronan di ASOTEKO.

Ta pidi tur miembro di ASOTEKO pa trese y entregá nan Listanan di Firma pa e Petishon na Konseho Insular. A entregá e Petishon kaba dia 13 di òktober 2023 a base di e Petishon Online. E Listanan di Firma lo wòrdu entregá na Konseho Insular despues. Tin un chèns chikitu ainda ku Konseho Insular lo asumí su responsabilidat y duna òrdu na BC pa negosiá ku ASOTEKO. Nos no ta konta riba dje mas, pero ta tene e porta habrí.

Manera a ser anunsiá kaba, nos tin e pruebanan awor ku gobièrnu a abuzá na gran eskala den e asuntu di otorgamentu di tereno. Nos lo publiká un vershon anonimisá di e pruebanan tambe. Lo anunsiá esaki despues. Ounke kada tereno otorgá ta wòrdu registrá den un Registro Públiko y ku tur hende por pidi kopia di esei, nos a disidí pa no menshoná nòmbernan privá públikamente. Solamente Korte y e abogado di gobièrnu lo por tuma nota di e nòmbernan privá.

ASOTEKO nunka no tabatin e intenshon pa perhudiká personanan individual. Ta p’esei nos lo NO publiká nòmbernan privá. Úniko kos ku ASOTEKO ta deseá ta pa yega na un SOLUSHON hustu. Nos ta spera ku un solushon ta na kaminda despues ku Korte a studia nos pruebanan.

Tur polítikonan tin manteka riba nan kabes. Kier men, nan sa masha bon kiko a pasa. Sikiera

Sr. James Kroon tabatin e honestidat pa atmití na nos personalmente ku en bèrdat semper hopi abuzu a tuma lugá den e asuntu di dunamentu di tereno. Pero despues el a laga ASOTEKO kai manera patia bèrdè, asina defroudando pueblo tambe. E otro polítikonan ta keda ketu ketu, aktuando komo si fuera nan no sa kiko a pasa den a asuntu di tereno.

Nos ta spera di mira boso tur djasabra awor pa 19.00’or den kurá di ofisina di abog. Bijkerk na Antriol.

ASOTEKO ta e Asosashon pa Otorgamentu di Tereno sin Korupshon

Bonaire, 16 òktober 2023,

Na nòmber di ASOTEKO,

mr. M. Bijkerk, abogado

OPENBARE VERGADERING ASOTEKO A.S. ZATERDAG 21 OKTOBER 2023

De ASOTEKO-rechtszaak in hoger beroep wordt eind November door het Hof behandeld. ASOTEKO organiseert daarom a.s. zaterdag 21 oktober 2023 een laatste publieke algemene vergadering om 19.00 uur in de tuin voor het kantoor van advocaat Bijkerk te Antriol.

Iedereen is welkom, maar in het bijzonder onze leden.

Alle leden worden verzocht hun Handtekeningenlijsten van de Petitie aan de Eilandsraad mee te nemen en in te leveren. De Petitie is op 13 oktober 2023 al ingediend op basis van de Online Petitie. De fysieke Handtekeninglijsten zullen later worden aangeleverd aan de Eilandsraad. Er is een kleine kans dat de Eilandsraad toch haar verantwoordelijkheid nog zal nemen en het BC zal opdragen met ASOTEKO te onderhandelen. ASOTEKO rekent hier niet meer op, maar we houden de deur open.

Zoals gezegd, hebben wij het bewijs in handen dat er groot misbruik is gemaakt bij het uitgeven van erfpachtpercelen door de overheid. De bewijsvoering zullen wij geanonimiseerd ook publiceren. Dit wordt later bekend gemaakt. Hoewel erfpachtuitgiften in een openbaar register worden bijgehouden en iedereen daar inzage van kan nemen, is besloten publiekelijk geen namen te noemen. Alleen het Hof en de advocaat van het OLB zal de namen te zien krijgen.

ASOTEKO heeft nooit de intentie gehad om individuele burgers te schande te maken. Wij zullen dus geen namen publiceren. ASOTEKO wenst slechts een billijke OPLOSSING. Hopelijk zal die komen nadat het Hof van de bewijsvoering kennis zal hebben genomen.

De politici hebben allemaal boter op het hoofd. Zij weten heel goed wat ze gedaan hebben. Dhr. James Kroon was ten minste zo eerlijk om dit persoonlijk aan ons toe te geven. Maar hij heeft ASOTEKO (en dus de bevolking) daarna wel als een baksteen laten vallen. De andere politici zwijgen als het graf. Doen alsof ze niet weten hoe het eraan toegaat bij erfpachtuitgifte.

Wij hopen u allen te zien a.s. zaterdag 21 oktober om 19.00 uur in de tuin vóór het kantoor van advocaat Bijkerk in Antriol.

ASOTEKO is de Vereniging voor Erfpachtuitgifte zonder Corruptie.

Bonaire, 16 oktober 2023,

Namens ASOTEKO,

mr. M. Bijkerk, advocaat

