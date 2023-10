17 di òktober 2023

OM TA PARA KETU NA DIA KONTRA TRAFIKASHON DI HENDE

18 di òktober ta Dia kontra trafikashon di hende

Kiko ta trafikashon di hende?

Trafikashon di hende ta eksplotashon di otro òf kitamentu di órganonan pa hasi ganashi. Esaki ta kontra

di lei (reglá den artíkulo 2:239 di Kódigo Penal). Tin diferente forma di trafikashon di hende, manera

trabou fòrsá, eksplotashon seksual, pidimentu di limosna fòrsá of obligá un persona pa kometé aktonan

kriminal. Trafikashon di hende ta enserá diferente aspekto manera reklutá, transportá, hiba, alohá un

persona bou di preshon, violensia, menasa òf otro mal trato. E por sosodé tambe dor di ekstorshon òf

malusá posishon vulnerabel di un persona. Tin biaha ta duna òf risibí sèn òf otro benefisio pa haña un

persona su outorisashon pa haña kontrol riba e persona. Meta di trafikashon di hende ta pa eksplotá e

persona, por ehèmpel dor di obligá e persona pa traha òf dor di saka su órganonan. Esaki ta loke ta

nifiká trafikashon di hende.

Kon bo ta rekonosé un persona ku ta víktima di trafikashon di hende?

Kada tipo tin su propio karakterístikanan. Pero ora ta trata di trafikashon di hende tin mas di un siñal ku

ta mustra ku integridat físiko di un persona ta seriamente afektá i ku nan derechonan humano ta violá.

Por ehèmpel si un persona mester traha hinter dia largu sin sosegá, si obligá un persona pa duna servisio

di sèks, traha pa un salario hopi abou, òf kita un persona su libertat (tambe) for di ora di trabou dor di su

doño di trabou. Esakinan ta ehèmpel di siñal ku por mustra ku ta trata di trafikashon di hende.

Kiko Ministerio Públiko ta hasi kontra di trafikashon di hende?

E tarea di mas importante di Ministerio Públiko ta persiguí personanan ku kometé echonan kastigabel

den kuadro di trafikashon di hende. Ministerio Públiko tin fiskalnan spesialisá i un tim ku ta enfoká riba

trafikashon i kontrabanda di hende. Di e manera aki, Ministerio Públiko ke reforsá e bataya kontra di e

tipo di kriminalidat aki. Banda di tratamentu di kasonan penal, tambe riba nivel di maneho Ministerio

Públiko ta traha pa kombatí trafikashon i kontrabanda di hende. Nan ta kontribuí na kampañanan di

konsientisashon di e Taskforce Trafikashon di hende i tambe di Actiecentrum Ondermijning Curaçao

(ACOC). Riba un plaso kortiku, Ministerio Públiko lo bini ku un karchi di e señalnan di trafikashon di

hende.

Si bo ta rekonosé siñalnan òf bo ta sospechá ku un persona ta víktima di trafikashon di hende, mèldu

esaki! Den kaso di emergensia yama polis na 911 of por bel 108 e liña di tep anónimo di polis. Pa

yudansa na víktima por yama 679-7575 ku ta e number di pikèt di uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg.

OM STAAT STIL BIJ DAG TEGEN MENSENHANDEL

18 oktober is de Dag tegen Mensenhandel en het Openbaar Ministerie van Curaçao vraagt hier

aandacht voor.

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is het uitbuiten van een ander of de verwijdering van organen voor winst. Dit is tegen de

wet (geregeld in artikel 2:239 van het Wetboek van Strafrecht). Er zijn verschillende vormen van

mensenhandel, zoals gedwongen arbeid, seksuele uitbuiting, gedwongen bedelen en het

dwingen van iemand om misdaden te plegen. Mensenhandel omvat verschillende aspecten, zoals

het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten aan een persoon, door middel van dwang, geweld,

bedreiging of andere slechte behandelingen. Het kan ook gebeuren door afpersing, bedrog of het

misbruiken van iemands kwetsbare positie. Soms worden er ook geld of andere voordelen gegeven of

ontvangen om iemands toestemming te krijgen om controle over die persoon te hebben. Het doel van

mensenhandel is om die persoon uit te buiten, bijvoorbeeld door hen gedwongen te laten werken of

hun organen te verwijderen. Dit is waar mensenhandel echt om draait.

Hoe kun je zien of iemand slachtoffer is van mensenhandel?

Elke vorm heeft zijn eigen karakteristieken. Maar bij mensenhandel gaat het om meerdere signalen

samen, die laten zien dat iemands lichamelijke integriteit ernstig wordt aangetast en dat hun

mensenrechten grof worden geschonden.

Bijvoorbeeld, als iemand extreem lange dagen moet werken zonder rust, als iemand gedwongen wordt

om seksuele diensten te verlenen en/of werken tegen een zeer laag loon, of als iemands vrijheid

beperkt wordt, (ook) buiten werktijd door hun werkgever. Dit zijn voorbeelden van signalen die kunnen

wijzen op mensenhandel.

Wat doet het Openbaar Ministerie (OM) tegen mensenhandel?

De belangrijkste taak van het OM is het vervolgen van mensen die strafbare feiten plegen op het gebied

van mensenhandel. Het OM heeft speciale officieren van justitie en een team dat zich richt op

mensenhandel en mensensmokkel. Ze willen op deze manier de strijd tegen deze vormen van

criminaliteit versterken. Naast het behandelen van strafzaken, werkt het OM ook op beleidsniveau aan

de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Ze dragen bij aan bewustwordingscampagnes van

de Taskforce Mensenhandel en het Actiecentrum Ondermijning Curaçao (ACOC). Het Openbaar

Ministerie zal samen met haar partners binnenkort met een signalenkaart komen.

Als je signalen herkent of vermoedt dat iemand slachtoffer is van mensenhandel, meld dit dan! Bel in

geval van nood de politie via 911, of bel de anonieme tip lijn van de politie op 108. Voor hulp aan

slachtoffers kun je bellen naar de pikettelefoon van de uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg op 679-7575.

