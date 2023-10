1000 kuminda pa sostené e vishon un futuro sin limitashon

WILLEMSTAD, Fundashon Alton Paas ta presentá un fundraising úníko den forma di benta di kuminda for di un trùk di pan, ku tin komo meta krea un futuro sin limitashon pa personanan ku tin un dwarslaesie i otro diskapasidatnan neurologiko.

E fundraising lo tuma lugá diá 10 di november, for di 5’or atardi te ku 8’or di anochi, na Winkelcentrum Colon. Pa e fundraising aki, hendenan por bestèl adelantá for di e siguiente opshonnan di kuminda: pan ku galiña pa 13 florin, pan ku pòrkchòp pa 14 florin, pan ku steak pa 15 florin òf un kup di sòpi pa 7 florin.

Pa partisipá na e fundraising aki, hendenan mester hasi nan pedido promé ku dia 3 di november. Por hasi pedido dor di tuma kontakto ku e number di telefòn di Fundashon Alton Paas, i nan lo risibí nan karchi ku nan pedido riba dje. E pago ta konfirmashon di e pedido i por keda paga onlain ku un tarheta di kredito, transferensia bankario, kesh òf swaip na nos sentro na Colon.

Fundashon Alton Paas a keda fundá dia 7 di sèptèmber 2012 ku e meta pa krea un futuro sin limitashon pa e personanan ku tin un ‘dwarslaesie’ i otro diskapasidatnan neurologiko na Kòrsou. E organisashon ta trahando pa realisá un Kòrsou kaminda nos por mira un mama ku tin un ‘dwarslaesi’ den su ròlstùl trese su yu skol, òf kaminda nos por bai un bar i mira un grupo di amigonan ta dal un drinks di kual un di nan ta den ròlstùl. Tur nos esfuersonan ta dirigí pa e vishon aki.

Na Kòrsou, tin un promedio di un persona pa dia ku ta risibí un ataka selebral i anualmente, tin un promedio di 30 persona nobo ku ta risibí tratamentu pa un óf otro tipo di parálisis i limitashon di mobilidat. Esaki ta nifiká ku riba promedio, por tin 400 persona pa aña ku ta sufri di algun forma di paralisis. Fundashon Alton Paas ta brinda sosten esensial na e personanan aki despues ku nan kaba e fase mediko ku nan bai nan kas bèk. Ta yama esaki tambe ‘post rehabilitation care’. Pesei e fundraising aki ta asina esensial pa yuda karga e esfuersonan pa e grupo aki por tin un mihó kalidat di bida.

Un elemento spesial di e fundraising aki ta tambe e oportunidat pa duna e kuminda na hendenan den nesesidat, via un kolaborashon ku Voedselbank. E kumindanan lo keda distribuí na hendenan ku tin mester. Pues si bo no kier kumpra e kuminda pa bo mes kome, bo por kumpra e kuminda pa hasi donashon via Voedselbank.

E fundraising ta un evento spesial pa Fundashon Alton Paas, organisá pa boluntarionan i tambe ku sosten di e chef lokal, Malcolm Helmijr. E meta ta pa bende 1000 kuminda pa sostené e vishon pa krea un futuro sin limitashon.

Pa hasi un pedido òf pa mas informashon, por yama òf whatsapp na 5100087. Ku boso partisipashon, boso ta krea un impakto dòbel: sostené un futuro sin limitashon i duna un man na hendenan den pèrta ku por gosa di un pan di truk durante un atardi di djabièrne 10 di novèmber

1000 maaltijden ter ondersteuning visie een toekomst zonder beperking

WILLEMSTAD, Fundashon Alton Paas presenteert een uniek fundraising evenement in de vorm van een voedselverkoop vanuit een foodtruck (Truk di Pan), met als doel een toekomst zonder beperking te creëren voor mensen met een dwarslaesie en andere neurologische aandoening.

Het fundraising evenement vindt plaats op 10 november, van 17.00 uur tot 20.00 uur, bij Winkelcentrum Colon. Voor dit fondsenwervende evenement kunnen mensen vooraf bestellen uit de volgende voedselopties: kipbroodje voor 13 gulden, porkchopbroodje voor 14 gulden, biefstukbroodje voor 15 gulden, of een cup soep voor 7 gulden. Om deel te nemen aan dit fundraising evenement, moeten mensen hun bestelling plaatsen vóór 3 november 2023. Bestellingen kunnen worden geplaatst door contact op te nemen met het telefoonnummer van Fundashon Alton Paas, en iedereen ontvangt een ontvangstbewijs voor hun bestelling. De betaling bevestigt de bestelling en kan online worden gedaan met een creditcard, bankoverschrijving, contant geld of pinnen in ons centrum in Colon.

Fundashon Alton Paas werd opgericht op 7 september 2012 met als doel een toekomst zonder beperking te creëren voor mensen met een ‘dwarslaesie’ en andere neurologische aandoening op Curaçao. De organisatie werkt aan het realiseren van een Curaçao waar we bijvoorbeeld een moeder kunnen zien die in haar rolstoel haar kind naar school brengt, of waar we naar een bar kunnen gaan en een groep vrienden zien genieten van drankjes waarvan er één in een rolstoel zit. Al onze inspanningen zijn gericht op deze visie.

Op Curaçao krijgt gemiddeld één persoon per dag een stroke, en jaarlijks zijn er gemiddeld 30 nieuwe mensen die behandeling krijgen voor een of andere type verlaming of mobiliteits beperking. Dit betekent dat er gemiddeld 400 nieuwe mensen per jaar zijn die op de een of andere manier lijden aan verlamming. Fundashon Alton Paas biedt essentiële ondersteuning aan deze mensen nadat ze de medische fase hebben afgerond en weer naar huis gaan. Dit wordt ook wel ‘postrevalidatiezorg’ genoemd. Daarom is dit fundswerving actie zo essentieel om de inspanningen van deze groep te ondersteunen, zodat ze een betere levenskwaliteit kunnen hebben.”

Een speciaal element van dit fundraising evenement is ook de mogelijkheid om voedsel te schenken aan mensen in nood, via een samenwerking met de Voedselbank. Het voedsel zal worden gedistribueerd naar mensen die het nodig hebben. Dus als je het voedsel niet voor jezelf wilt kopen, kun je het voedsel kopen om te doneren via de Voedselbank.

Dit fundraising evenement is een speciale gelegenheid voor Fundashon Alton Paas, georganiseerd door vrijwilligers en met steun van de lokale chef-kok, Malcolm Helmijr. Het doel is om 1000 maaltijden te verkopen om de visie van een toekomst zonder beperking te ondersteunen.

Voor bestellingen of meer informatie kunt u bellen of whatsappen naar 5100087. Met uw deelname creëert u een dubbele impact: het ondersteunen van een toekomst zonder beperking en een hand reiken aan mensen in nood die kunnen genieten van een ‘pan di truk’ tijdens hun vrijdagavond.

