Diferente trahado infekta ku e virus di Covid

Ultimo Ora infromashon risibi dor di diferente fuenta ku ta labora na e hotel enkuestion. Varios departamentu di un hotel situa na Santa Barbara Beach ta plat pa motibu ku gran parti di e personal ta meldt ziek i ta infektá ku Covid. Direktiva ta trata di remedia e situashon ku empleadonan via di uitzendbureau pero e personanan aki tambe ta bira malu i ta sali for di servisio. Maneho di e hotel sinembargo no ta tuma medida di prekoushon. Medidanan di limpiesa no a wòrdu intensivá di forma ku ta desinfektá kompüternan, mesanan den kafetaria, busnan ku ta transportá trahadónan, liftnan, garoshinan, etc. ku alcohol i ku mas frekuensia.

