Forse celstraffen geëist tegen drugsproducenten die natuurgebied vervuilden

Het Openbaar Ministerie eist de maximale gevangenisstraf van 11 jaar en 8 maanden tegen een vermoedelijke drugsproducent uit Venlo. Tegen twee medeverdachten is woensdag 25 oktober in de rechtbank Den Bosch 8 jaar cel geëist. Zij staan terecht in een omvangrijke rechtszaak over de productie van synthetische drugs en de verontreiniging van een natuurgebied. De milieuschade is veroorzaakt door het produceren van drugs in de bossen en het dumpen van chemicaliën.

Net boven Venlo ligt het Limburgse natuurgebied Zwart Water. De bodem bestaat uit een aantal oude Maasbeddingen uit lang vervlogen tijden. Zwart Water is onderdeel van de Maasduinen, een Natura 2000-gebied, de hoogste Europese beschermingsstatus. Vogelaars bezoeken het waterrijke gebied om lepelaars te spotten. In de dennenbossen komen vogelsoorten als de goudhaan voor. Het is de goudhaan die toevallig zijn naam leent aan het onderzoek dat in 2020 in deze omgeving start.

Goudhaan

Onderzoek Goudhaan begint met een tip over een vreemde geur in een rijtjeshuis in Venlo, gevolgd door vondsten van gedumpt drugsafval en chemicaliën in het kwetsbare natuurgebied. Het Centraal Punt Precursoren van de FIOD, onder leiding van het Landelijk Parket van het OM, komt zo op het spoor van de drie verdachten. De mannen van 59, 37 en 44 uit respectievelijk Venlo, Roermond en Deurne worden in november 2020 aangehouden. In woningen, auto’s en bedrijfslocaties treffen agenten synthetische drugs aan, en grondstoffen en spullen voor de bereiding hiervan. Ook worden er contante geldbedragen, vuurwapens en jammers gevonden, verboden stoorzenders die telefoonverkeer verstoren en zo afluisteren bemoeilijken.

‘Mister sprinkhaan’

De hoofdverdachte, die in versleutelde communicatie via EncroChat schuilgaat achter de naam ‘mister sprinkhaan’, is een oude bekende van de politie en het OM. Het gaat om een 59-jarige man die diverse veroordelingen voor drugs en witwassen op zijn naam heeft staan. Zijn voorlopige hechtenis in deze zaak was geschorst, maar half oktober wordt de verdachte op verzoek van het OM weer vastgezet, omdat het OM aanwijzingen had dat hij op het punt stond om te vluchten naar Turkije en daarna Turks staatsburger te worden. Zo kon hij zijn proces en zijn straf ontlopen. Een nieuw verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis werd door de rechtbank ter zitting afgewezen.

Drugsproductie in kwetsbare natuur

Naar eigen zeggen is de Venlose hoofdverdachte tegellegger en zit hij in de ‘partijenhandel’, en heeft hij niks te maken met de drugs. Het OM ziet in het onderzoek echter overvloedig bewijs dat hij samen met de twee anderen op diverse locaties synthetische drugs produceerde en dat hij de leider van de criminele organisatie was. Behalve de versleutelde communicatie zijn er bewijzen zoals EncroChat-berichten, DNA-sporen, telecomgegevens en getuigenverklaringen. Er werd onder meer drugs vervaardigd in gehuurde huisjes op een vakantiepark, die flinke schade opliepen. En de verdachten produceerden drugs in de open lucht, midden in de bossen van het natuurgebied. Ook hebben ze volgens het OM daar doelbewust grote hoeveelheden chemicaliën en drugsafval gedumpt. Er werd ook in een bedrijfsloods geproduceerd:

“Verdachte heeft het bedrijf waarvan hij mede-vennoot was als dekmantel gebruikt. Dat is wat het OM betreft extra kwalijk, omdat hij zijn compagnon die van de drugsproductie niets wist, hiermee in ernstige problemen heeft gebracht. Het bedrijf werd hierna immers een half jaar gesloten.”

Gedumpte chemicaliën in het bosgebied

De hoofdverdachte vertelt in de rechtbank dat hij het ‘jammer zou vinden’ als er schade aan de natuur is aangebracht. Die milieuschade is zodanig groot dat de gemeente Venlo en Stichting Limburgs Landschap aangifte hebben gedaan. In het natuurgebied Zwart Water worden gaspitten, ketels, jerrycans en maatbekers aangetroffen. Maar bovenal: grote hoeveelheden stinkende vaten, vuilniszakken met poeder en jerrycans vol chemische vloeistoffen. Het blijken grondstoffen voor drugs te zijn, zoals MAPA, BMK en zwavelzuur. Er ligt in het bos ook bijna 155 kilo methamfetamine verstopt dat aan de verdachten toebehoort en de bodem is op meerdere plekken ernstig vervuild.

‘Breaking Bad in de bossen’

De sanering van de grond van het natuurgebied is geraamd op 150.000 euro. Het OM wil dat dit voor rekening van de verdachten komt.

Terwijl de rest van de wereld duurzaam probeert te zijn, het in praatprogramma’s op televisie gaat over klimaatverandering en de plastic doppen inmiddels vast zijn gemaakt aan de frisdrankflessen, produceren verdachten metamfetamine, ook wel ‘crystal meth’ in een bosgebied. Het is dus Breaking Bad in de bossen. Dat verdachten in deze zaak de milieuschade die er zonder meer zou zijn, op de koop toenamen kan hen ernstig worden aangerekend.

Het verontreinigen van de bodem is strafbaar en daarom wordt dit de verdachten formeel ten laste gelegd. Daarnaast worden ze onder meer beschuldigd van grootschalige drugsproductie, leiding geven of deelname aan een criminele organisatie en witwassen.

Ten aanzien van de hoofdverdachte eist de officier van Justitie de maximale straf: “Na 4 jarenlange gevangenisstraffen van in totaal meer dan 20 jaar resteert simpelweg geen andere optie. De maatschappij moet zo lang mogelijk tegen verdachte worden beschermd”. De officier van justitie vordert in deze zaak ook herroeping van een voorwaardelijke invrijheidsstelling van 3 jaar. Het is dus de bedoeling van het OM dat verdachte deze 3 jaar ook nog gaat uitzitten.

De rechtbank verwacht op 11 december uitspraak te doen.

