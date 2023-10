Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

MANEHO NOBO DI REINTEGRACION A YUDA BAHA E CANTIDAD DI EMPLEADONAN PUBLICO NO ACTIVO, ‘OVERTOLLIGHEIDSPOULE’

Di e 82 empleadonan cu no ta activo cu a keda, falta 9 cu ainda ta buscando funcion adecua den aparato publico

Desde di comienso di gobernacion di Gabinete Wever-Croes, a constate un canditad di ambtenaar no activo, ‘overtolligheidspoule’, den e aparato gubernamental. Gobierno inmediatamente a tuma pasonan concreto pa yega na solucionnan cu ta realisabel pa asina drecha e situacion aki.

GABINETE WEVER-CROES I A HEREDA 82 AMBTENAAR DEN EMPLEADONAN NO ACTIVO

E categoria di ambtenaarnan no activo tawata un reto enorme cu a costa Gobierno un total di 7 miyon florin pa aña. Esakinan ta ambtenaarnan cu a wordo manda cas mientras nan tawata wordo paga. 82 ambtenaar tawata den e categoria aki. Gabinete Wever-Croes desde e principio di gobernacion no a acepta cu mester paga hende mientras nan no ta trahando siendo cu tin cu baha gasto di personal. Cu e maneho di Gabinete Wever-Croes, a logra baha e ‘overtolligheidspoule’ aki y e deseo sigur di Gobierno ta cu esaki ta yega na 0.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce cu na fin di aña pasa, Gobierno a anuncia un maneho nobo relaciona cu maneho di e grupo di empleadonan publico cu no ta activo. E maneho aki ta enfoca riba un buskeda mas activo pa funcionnan adecua pa e empleadonan cu no ta activo. Den e contexto aki, e empleadonan cu no ta activo mes ta keda responsabel pa nan propio proceso di reintegracion y nan lo ricibi guia di Departamento di Recurso Humano (DRH) durante e proceso aki.

E proceso di reintegracion ta tuma 12 luna. Den caso cu un empleado no activo no kier colabora cu su reintegracion of cu e asistencia ofreci, lo tin consecuencianan negativo (Por ehempel: lo por inicia un proceso disciplinario of retiro). Segun e maneho aki, si e reintegracion no ta exitoso dentro di e termino di 1 aña, por duna retiro na e empleado publico.

DI E 24 (IPV 20) EMPLEADONAN CU NO TA ACTIVO CU A KEDA, TIN:

Nuebe (9) cu ainda ta buscando funcion adecua den aparato publico;

Diesun (11) cu ta keda oficialmente aloca den un servicio di Gobierno;

Un (1) cu a wordo retira;

Tres (3) ta “on hold” (arbeidsongeschikt, disciplinair traject, gedetineerd)

E cifranan aki ta importante pa ilustra cu e maneho di Gabinete Wever – Croes pa baha gasto di personal a conduci su mes na solucionnan concreto pa logra baha cantidad di empleado publico no activo. Prome Minister a enfatisa cu Departamento di Recurso Human ta haciendo tur posibel pa haya solucion pa e 9 empleadonan publico cu ainda ta den ‘overtolligheidspoule’ y alabes ta gradici nan pa logra baha e cantidad di empleadonan publico cu ta no activo y asina tambe tin miho maneho den cuadro di Organisacion Gubernamental.

