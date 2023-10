Man aangehouden in onderzoek naar fataal schietincident Amsterdam Nieuw-West

In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij op 12 oktober in de Etnastraat in Amsterdam heeft de politie op woensdag 25 oktober een 23-jarige man uit Amstelveen* aangehouden. De man is vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit twee weken langer vast.

Bij de schietpartij op een bedrijventerrein in Amsterdam Nieuw-West raakten twee jonge mannen van 17 en 18 jaar gewond. Het 18-jarig slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De 17-jarige ligt nog in het ziekenhuis.

Het motief van de schietpartij is nog onderwerp van onderzoek. Voor zover nu bekend heeft het niets met de drillrapscene te maken. Het politieonderzoek is nog in volle gang.

De 23-jarige verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

*In een eerdere versie van dit bericht stond Amsterdam. Dit bleek onjuist

