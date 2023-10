OM eist geldboetes tegen taxichauffeurs zonder vergunning

Op 27 oktober stonden meerdere verdachten bij de politierechter in Haarlem terecht omdat zij op Schiphol illegaal taxivervoer hebben verricht (artikel 76 lid 1 van de Wet Personenvervoer). Dit is een economisch delict, waarbij de vergunde sector wordt benadeeld en de veiligheid van betrokkenen in gevaar is. Het OM eist geldboetes tot €2.400.

Eerlijk en veilig

Het gaat om feiten waarbij zogeheten ‘snorders’ via niet-vergunde taxiritten zwart geld verdienen. Bovendien zorgen deze snorders voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van de (veelal) duurdere taxichauffeurs die hun papieren wél in orde hebben en belasting over hun inkomen afdragen. Een ander aspect is dat zowel de taxisnorders als hun inzittenden niet zijn verzekerd tijdens de rit. Een verkeersongeluk heeft dus altijd financiële gevolgen voor alle betrokkenen. Ook weten klanten niet bij wie ze instappen, omdat de snorders niet staan geregistreerd.

Zogenaamde vriendendienst

Verdachten betwisten soms dat ze een betaalde taxidienst hebben verricht en zeggen dat het een vriendendienst was, dat ze het gratis hebben gedaan, of dat hun vrienden alleen de benzinekosten hebben betaald. Uit het dossier van de Koninklijke Marechaussee blijkt echter het tegendeel: inzittenden hebben belastend verklaard, bijvoorbeeld dat ze voor de rit hebben betaald, dat er een prijsafspraak is gemaakt, en dat ze de bestuurder niet kennen. Of in de inbeslaggenomen telefoon van verdachten zijn chatgesprekken aangetroffen met klanten over ophalen, wegbrengen en ritprijs. Ook ziet de Marechaussee dat sprake is van een zakelijk afscheid, waarbij verdachten het portier openhouden voor de klant en koffers uitladen. Gedrag dat niet wijst op een vriendendienst.

Geldboetes

In de aanpak van niet-vergund taxivervoer werkt het OM nauw samen met het Taxiteam van de Koninklijke Marechaussee en met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Verdachten van illegaal taxivervoer worden in principe beboet door het OM (strafbeschikking), tenzij ze dit vaker hebben gedaan (recidive), dan worden ze meteen gedagvaard. Op deze zitting staan dus hetzij verdachten die in verzet zijn gegaan tegen de strafbeschikking, hetzij recidiverende verdachten. De officier van justitie ter zitting: ‘’Het gaat hier om illegaal taxivervoer en daar treedt het OM stevig tegen op. Het is bovendien een makkelijke manier van geld verdienen, iedereen met een rijbewijs kan op z’n vrije dag bij wijze van spreken mensen zwart en onverzekerd gaan vervoeren’’. Het OM eist geldboetes tussen de €1.200 en €2.400, in één zaak gedeeltelijk voorwaardelijk.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket