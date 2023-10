Minister Javier Silvania: De minister van financiën heeft de belastingdienst geïstrueerd zo veel mogelijk aanslagen inkomstenbelasting op te leggen en restutie te betalen voor eind van het jaar.

De inkomstenbelasting is een aanslagbelastingen. De belastingplichtige doet eerst inkomstenbelastingaangifte (IB-aangifte). Op basis van de aangifte berekent de belastingdienst hoeveel belasting de belastingplichtige moet betalen of terugontvangen, en legt dat vast in een aanslag (de aanslagoplegging).

In de afgelopen 18 maanden is er veel energie gestoken in het opschonen van bestanden en het wegwerken van achterstanden om zodoende meer in de actualiteit te werken. Door deze acties zijn de werkvoorraden van de verschillende belastingsoorten aanzienlijk teruggebracht. Momenteel is er echter nog een grote hoeveelheid IB-aangiften waarvoor nog aanslagen moeten worden opgelegd.