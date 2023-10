“48 Hour Film Project Curaçao Ta Kaba den Nochi di Emoshon: Pelíkula Kòrtiku di Horror ‘Infliction’ Ta Gana Premio Miho Pelikula”

Kòrsou, 30 di òktober 2023 – Djawebs, 26 di òktober, a tuma lugá na The Movies Otrobanda e konklushon emoshonante di e 7 edishon di 48 Hour Film Project Curaçao durante un Award Show. No menos ku ocho (8) tim a partisipá den e kompetensia di pelíkula kòrtiku durante e wikènt di 20 di òktober.

Durante e start riba diabierna 20 di òktober, kada tim a risibí tres elementu i un ‘genre’ úniko. Ku esakinan, tur tim a kuminsa traha riba nan pelikula ku mester a wordu entregá riba diadomingo 22 di òktober. E aña aki, tur timnan a entregá nan pelíkulanan na tempu pa asina e huradonan haña un chens di bai dor di nan. E hurado aki a konsistí e aña aki di e direktor German Grumer, e productora Sulin Passial, i un direktor kanades, TJ Scott.

E aña aki a disidi di nombrá e Premio Publika, na e organisadó di e 48 Hour Film Festival Curaçao di añanan anterior, Ramses Petronia. E públiko presente durante e Award Show por a votá pa e pelikula di nan eskoho.

Na final di e anochi, a resulta ku e pelíkula kòrtiku ‘Infliction’ di Tim Sumpiña tabata e ganadó absoluto dor di sali ganadó den 6 kategoría, inkluso Mejor Pelíkula i tambe e Premio di Públiko Ramses. Komu ganadó, e pelíkula kòrtiku aki lo representa paid Kòrsou na Filmapalooza 2024 ku lo tuma lugá na mart otro aña na Lisboa. ‘Infliction’ tambe lo ser presentá durante e Festival di Pelikula Internashonal, CIFF, aki na Kòrsou otro aña.

E organisashon a tuma nota ku den e edishon dja aña aki, tabata tin basta tim hòben ku a inskribi, kual definitivamente ta un bon desaroyo pa futuro di pelíkula na Kòrsou. Por mira tur 8 pelíkula di 48 Hour Film Project Curaçao na The Movies Otrobanda te ku djarason.

“48 Hour Film Project Curaçao eindigt in Spannende Nacht: horror korte film ‘Infliction’ wint Beste Film en Publieksprijs”

Curaçao, 30 oktober 2023 – Op donderdag 26 oktober vond in The Movies Otrobanda de spannende afsluiting plaats van de 7e editie van het 48 Hour Film Project Curaçao met een Screening & Award Show. Acht (8) teams deden in het weekend van 20 oktober mee aan de korte filmcompetitie.

Tijdens de aftrap op vrijdag 20 oktober kreeg elk team drie elementen en een uniek genre. Hiermee moesten ze aan de slag en op zondag 22 oktober het eindproduct op tijd inleveren. Dit jaar waren alle teams gelukkig op tijd, waardoor hun korte films meededen voor de jurering. De jury bestond dit jaar uit regisseur German Grumer, producente Sulin Passial en Canadese regisseur en producent, TJ Scott.

Als eerbetoon aan de voormalige organisator, Ramses Petronia, werd dit jaar voor het eerst de Ramses Publieksprijs uitgereikt. Het publiek dat aanwezig was tijdens de Awardshow kon hiervoor hun stem uitbrengen.

Aan het einde van de avond bleek de korte film ‘Infliction’ van Team Sumpiña de grote winnaar en won liefst 6 categorieën, waaronder Beste Film en ook de Ramses Publieksprijs. Als winnaar van Beste Film zal de korte film de Curaçaose inzending zijn tijdens Filmapalooza 2024, die in maart volgend jaar plaatsvindt in Lissabon. Ook zal ‘Infliction’ getoond worden tijdens het Curaçao International Film Festival in 2024.

Naast teams die al eerder hebben meegedaan, viel het de organisatie dit jaar op dat er een toename was aan jonge filmmakers, wat zeker een goede ontwikkeling is voor de toekomst van film op Curaçao. Alle 8 filmpjes die gemaakt zijn tijdens het 48 Hour Film Project Curaçao, zullen tot en met woensdag te zien zijn in The Movies Otrobanda.

