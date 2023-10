MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO PROMÈ 9 LUNANAN DI 2023 POSITIVO PA SEKTOR TURÍSTIKO



Willemstad- E promé 9 lunanan di aña 2023 tabata sumamente positivo pa nos sektor turístiko. Esaki, Minister di Desaroyo Ekonómiko, sr Ruisandro Cijntje a duna di konosé den un konferensha di prensa ku a tuma lugá djaluna 30 di òktober huntu ku Ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO) i partnernan den sektor turístiko; Curaçao Tourist Board (CTB), Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) i Curaçao Ports Authority (CPA) . E sektor turístiko ta sigui demostrá di ta hopi balioso pa e desaroyo di nos ekonomia i ku gran satisfakshon nos por mira bèk ku e sektor a lanta bèk fuerte i ta sigui krese progresivamente.

Durante e konferensha akí, CTB a raportá ku Kòrsou ya a risibí un total di 419.020 turista di estadia den e promé 9 lunanan di aña 2023. Esaki, ta representá un kresementu di 18% kompará ku e mesun periodo akí den 2022. Turistanan a keda un total di 3.6 mion anochi riba nos isla den e promé tres kuartalnan di 2023. Konsiderando e kresementu aktual, CTB ta pronostiká ku nos lo terminá aña 2023 ku un total di 555 mil turista, kual lo nifiká ku pa promé biaha nos lo surpasá mei mion turista di estadia. Pa aña 2024, Kòrsou lo konosé un oumentu di 22% den kapasidat di stul aéreo kompará ku 2023, pa un total di riba 1.2 mion stul aéreo.

E desaroyo pa loke ta trata e kantidat di hotèl i akomodashonnan alternativo riba nos isla, tambe ta positivo. Aktualmente Kòrsou ta konta ku un total di 8.500 kamber i ta pronostiká ku di awor te ku aña 2026 konforme e skema presentá pa e diferente invershonistanan lo bai tin un kantidat adishonal di aproksimadamente 4.500 kamber.

Sektor hotelero tambe a konosé un kresementu di akuerdo ku datanan analítiko mundial. Pa loke ta trata e promé 9 lunanan di aña 2023, CHATA ta raportá ku hotèlnan na Kòrsou a konosé un averahe di 72.0% di okupashon di kambernan kompará ku 70.2% pa e mesun periodo akí na aña 2022. Esaki ta representa 1.8% di kresementu. E Tarifa Promedio Diario tambe a konosé un kresementu di 8.1% for di $209.07 na aña 2022 pa $226.00 e promé 9 lunanan di 2023. E Entrada pa Kambernan Disponibel (RevPar), a krese ku 10.8% for di $146.81 na aña 2022 pa $ 162.65 di yanüari pa sèptèmber 2023.

Di akuerdo ku sifranan di prestashon di turismo krusero, CPA ta raportá ku den e promé 3 kuartalnan di 2023 Kòrsou ya a risibí un total di 191 barku krusero. Esaki ta un oumento di 2% kompará ku aña 2022. Den e periodo akí, 491.439 turista krusero a bishitá Kòrsou, representando un oumento di 56% kompará ku e mesun periodo akí na aña 2022. E oumento den kantidat di turista krusero, ta danki na un trènt positivo ku a inisiá for di e promé kuartal di 2023 ku un okupashon stabil di masoménos 85% i yegada di diferente barku krusero grandi. Royal Caribbean, Norwegian Cruise i Carnival Cruise ta keda e tres liñanan mas grandi di barku krusero tresiendo pasaheronan pa Kòrsou. CPA ta premirá ku e trènt positivo akí lo kontinuá ku un proyekshon total di 295 barku krusero pa Kòrsou den aña 2023 i mas di 710.000 pasahero krusero.

Pa loke ta trata e impakto ekonómiko sektoral di turismo, MEO ta konkluí ku esaki tabata sumamente positivo den e promé 9 lunanan di aña 2023. Esaki debí na kresementu di tantu e kantidat di turistanan di estadia (18%), e kresementu di e kantidat di anochi ku e turistanan aki a keda na Kòrsou (8%) komo tambe e kresementu di e kantidat di turistanan krusero (56%). Ta proyektá ku te ku sèptèmber 2023, e sektor di turismo a generá un total di 2.245 mion florin pa nos ekonomia kompará ku 1.918 mion florin te ku sèptèmber di aña 2022. Esaki ta un subida di 17%. Di e entrada aki 61% ta bini di e gastunan direkto ku e turista ta hasi manera entre otro pa akomodashon, restorant, transporte i aktividatnan turístiko. Tambe Gobièrnu a generá masoménos 166 mion na impuesto ku ta 18% mas tantu ku e mesun temporada aki den aña 2022. Ku e kresementu di turismo manera ta wòrdu proyektá, MEO ta ferwagt ku e lo tin un kontribushon hopi positivo riba Kòrsou su Produkto Interno (GDP) pa aña 2023 tambe. Esaki tabata den aña 2022, un kontribushon di 35% na nos Produkto Interno Bruto. For di aworakí por premirá ku nos ta bai tin tambe diferente retonan ku e kresementu positivo aki di e sektor di turismo ta trese kune. Banda di falta di trahadó pa e sektor mester tene kuenta ku mester hasi e sektor su desaroyo mas duradero, mester analisá e kapasidat total di nos áreanan turístiko, playanan, tráfiko etc. pa por akapará kantidat mas grandi di turista ku lo sigui krese den añanan benidero i tambe sigui diversifiká nos ekonomia pa nos no ta muchu dependiente di e sektor di turismo so. E implementashon di e plan stratégiko di destinashon pa e sektor di turismo (STDPP) ta imperativo kaminda tur partnernan den sektor ta traha huntu pa mehorá prinsipalmente e kalidat di e sektor.

